НБУ категорически против введения 50% налога на прибыль банков, сейчас он не даст желаемого эффекта Сегодня 09:33 — Казна и Политика

НБУ категорически против введения 50% налога на прибыль банков

Национальный банк Украины прогнозирует значительно меньше фискальный эффект от введения 50% налога на прибыль банков, чем предусмотрено бюджетными расчетами.

Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает Укринформ.

«На этот раз мы категорически против этого решения (введение 50% налога на прибыль. — Ред.), потому что видим, что оно, по нашему мнению, не даст того желаемого и заявленного фискального эффекта. По нашим расчетам, влияние может быть где-то на уровне около 20, возможно, 25 млрд грн», — отметил Пышный.

Риски для кредитования

По словам Пышного, предложенное повышение налоговой нагрузки существенно ограничивает кредитный потенциал банковской системы, поскольку прибыль является фактически единственным источником пополнения капитала вне вкладов акционеров.

Он подчеркнул, что повышенная налоговая нагрузка также создает дополнительное давление на выполнение требований по капиталу в рамках евроинтеграционных обязательств Украины.

Налог может повлиять на приватизацию госбанков

Кроме того, по убеждению Пышного, такая налоговая политика может повлиять на планы приватизации государственных банков, в частности, из-за возможного снижения их инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов.

По его словам, финансовая стабильность в краткосрочной перспективе не окажется под угрозой, однако в средне- и долгосрочной перспективе решение может сдерживать развитие кредитования.

Что известно о налоге на прибыль банков

Напомним, ранее Finance.ua писал , что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262.

Документ предлагает продлить на 2027 год действие повышенной ставки налога на прибыль предприятий на уровне 50%.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых налоговых периодов.

По оценке Министерства финансов, в случае принятия законопроекта дополнительные поступления в сводный бюджет по результатам налоговых периодов 2027 года могут составлять около 50 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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