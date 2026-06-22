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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Валюта
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Доллар США
Доллар США
В течение 15−19 июня официальный курс гривны к доллару США, установленный Национальным банком Украины, оставался относительно стабильным, однако в конце недели продемонстрировал заметное ослабление национальной валюты.
Об этом сообщила Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.
Первые четыре дня недели курс колебался в достаточно узком диапазоне — от 44,7828 до 44,8177 грн за доллар. Такие изменения были незначительными и свидетельствовали об относительном балансе между спросом и предложением валюты на межбанковском рынке, а также о сохранении контроля со стороны регулятора над ситуацией на валютном рынке.
Именно последний день недели стал определяющим для общей динамики недели. По сравнению с показателем на 18 июня доллар подорожал более чем на 10 копеек, а по сравнению с началом недели — почти на 9,8 копейки. В процентном измерении это означает ослабление гривны примерно на 0,22%.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:
  • 15 июня — 44,8144 грн/$;
  • 16 июня — 44,8177 грн/$;
  • 17 июня — 44,7828 грн/$;
  • 18 июня — 44,8064 грн/$;
  • 19 июня — 44,9125 грн/$.
Наличный рынок доллара в течение 15−19 июня вел себя довольно сдержанно, но с четким чувством постепенного смещения вверх.
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  • На старте недели, в понедельник 15 июня, котировки находились в диапазоне 44,53−45,05 грн/$, то есть рынок уже торговался на достаточно высоких уровнях и не давал сигналов существенному ослаблению доллара.
  • Во вторник произошла лишь короткая и незначительная корректировка до 44,51−45,03 грн/$, что было техническим «подтормаживанием» после предыдущего движения.
  • Далее ситуация снова вернулась к постепенному удорожанию валюты: в среду — до 44,55−45,04 грн/$, а в четверг и пятницу — до 44,60−45,11 грн/$ и 44,61−45,12 грн/$ соответственно. Спрос на наличный доллар оставался устойчивым, в то время как предложение не успевало полностью его сбалансировать.
Нижний предел котировок вырос с 44,53 до 44,60 грн/$, а верхний — с 45,05 до 45,11 грн/$. Это небольшое, но показательное повышение, указывающее на общее смещение ценового коридора вверх. Спред между покупкой и продажей оставался достаточно широким в пределах около 48−51 копейки, что типично для наличного сегмента в такие периоды. В целом рынок жил в режиме контролируемого постепенного ослабления гривны.

Курс на межбанке

В течение 15−19 июня на межбанковском валютном рынке гривна демонстрировала относительную стабильность, а торги проходили в достаточно узком диапазоне 44,74−44,95 грн/$, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения валюты. Несмотря на отдельные попытки доллара протестировать верхний предел коридора, стойкий тренд на ослабление гривны не сформировался. Характерной чертой недели стала высокая внутридневная волатильность при отсутствии заметных изменений в итоговых котировках. В течение большинства торговых сессий доллар демонстрировал колебания в пределах 8−12 копеек, однако в конце дня рынок возвращался к уровням, близким к стартовым. Такое поведение свидетельствует об активном равновесии между спросом импортеров и предложением валюты со стороны экспортеров и государственного сектора.
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В понедельник, 15 июня, день стартовал и закрылся 44,80 грн/$ при дневных колебаниях от 44,78 грн/$ до 44,86 грн/$. Вторник открылся на уровне закрытия понедельника, в течение дня котировки опускались до 44,74 грн/$, однако день закончился на максимуме дня — 44,85 грн/$. В среду старт был на 44,80 грн/$, курс поднимался за день до 44,88 грн/$, однако день завершился на отметке 44,83 грн/$. В четверг торги открылись на уровне 44,87 грн/$, за день курс колебался в пределах 44,85 грн/$ и 44,95 грн/$, а сессия завершилась на 44,92 грн/$. В пятницу, 19 июня, котировки стартовали с вечерних отметок четверга и завершили день на отметке 44,83 грн/$ — на уровне предыдущей недели.

Валютные интервенции НБУ

По итогам 15−19 июня Национальный банк Украины существенно усилил присутствие на валютном рынке: объем чистых интервенций достиг $1,396 млрд, что стало рекордным показателем с начала года. По сравнению с предыдущей неделей, когда НБУ продал $1,1546 млрд., объем поддержки вырос почти на 21%. Прирост почти на пятую часть за столь короткий период означает, что рынок вошел в фазу повышенного спроса на валюту.

Прогноз на неделю

По прогнозу Золотько, в течение 22−26 июня валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться относительно стабильным, а курс доллара на межбанке будет колебаться вблизи текущих уровней с умеренным уклоном к постепенному ослаблению гривны в пределах рыночных колебаний.
Ключевым событием на прошлой неделе стало решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 15%. Регулятор фактически подтвердил, что текущие монетарные условия остаются достаточно жесткими, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и сдерживать инфляционные риски. Для валютного рынка это положительный сигнал, ведь высокие гривневые ставки продолжают мотивировать население и бизнес удерживать часть сбережений в национальной валюте вместо перехода в доллар или евро.
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Дополнительным фактором поддержки гривны остается ожидаемое поступление значительного объема международной финансовой помощи. Денежные средства внешнего финансирования позволяют правительству финансировать бюджетный дефицит без дополнительного давления на валютный рынок, а также поддерживать высокий уровень международных резервов. Именно наличие достаточных резервов сегодня является одним из основных факторов курсовой стабильности.
В то же время , полностью игнорировать девальвационные риски не стоит, отмечает эксперт. Несмотря на замедление общей инфляции до 8,2% базовая инфляция ускорилась до 7,9%, что свидетельствует о сохранении фундаментального ценового давления в экономике.
«Подорожание энергоносителей, рост зарплат из-за дефицита рабочей силы и повышения расходов бизнеса продолжают формировать спрос на валюту со стороны импортеров и создают предпосылки для постепенного ослабления гривны во второй половине года», — говорит банкир.
Отдельное внимание участники рынка будут уделять фактору безопасности. Ужесточение атак на энергетическую, промышленную или логистическую инфраструктуру способно негативно влиять на валютные поступления экспортеров и психологические настроения населения. Именно война остается главным источником неопределенности для курсовой динамики, и любые существенные изменения на фронте могут быстро изменить баланс спроса и предложения валюты.
«Важным внешним фактором будет оставаться ситуация на мировых финансовых рынках. Отдельное внимание участники рынка и в дальнейшем будут уделять ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на какие-либо краткосрочные сигналы деэскалации, энергетические риски остаются повышенными, а любое новое обострение может быстро повлиять на цены на нефть, стоимость импорта и инфляционный фон в Украине», — отмечает Золотько.
По ее словам, преимущество остается на стороне факторов поддержки гривны — высоких ставок, внешнего финансирования и значительных международных резервов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Курс гривныКурс доллара
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