Долларовые купюры со «звездочкой»: что это означает — Finance.ua

Долларовые купюры со «звездочкой»: что это означает Вчера 13:21 — Валюта

Долларовые купюры со «звездочкой»: что это означает

Некоторые долларовые банкноты имеют небольшой символ «звездочки» возле серийного номера, на который часто не обращают внимания.

Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США.

При производстве банкнот могут быть ошибки, из-за которых приходится заменять купюры.

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Один из самых популярных символов, обозначающий заменную купюру, — «звездочка». Дело в том, что двух банкнот с одинаковыми серийными номерами быть не может.

Поэтому во избежание дублирования серийных номеров на таких заменных купюрах добавляют «звездочку» после номера. Это означает, что банкнота заменила бракованный вариант.

100 долларов нового образца

Центробанк США регулярно обновляет дизайн долларовых банкнот, чтобы лучше защитить валюту от подделок и укрепить доверие к ней.

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К примеру, в 2013 году были выпущены новые 100-долларовые банкноты, известные как «синие» доллары.

Они имеют ряд отличий: портрет Бенджамина Франклина стал больше и уже не ограничивается овальной рамкой.

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Для этих банкнот используют бумагу из хлопка и льна, что придает им мягкую бархатистость и легкую шероховатость, делая их более уникальными и защищенными от фальсификации.

УНІАН По материалам:

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