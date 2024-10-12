Какие банкноты злотого больше не используются в обращении — Finance.ua

Какие банкноты злотого больше не используются в обращении Сегодня 18:12 — Валюта

Какие банкноты злотого больше не используются в обращении

Как и большинство стран мира, Польша периодически меняет дизайн и номиналы своей валюты. Официальная валюта страны, злотый, не исключение.

Об этом пишет InPoland.

Какие банкноты злотого вышли из обращения

За последние годы из оборота изъяли ряд банкнот и монет, поскольку они больше не соответствовали современным стандартам безопасности.

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Кроме того, злотый в своем нынешнем виде существует только с 1995 года, когда в Польше была проведена масштабная денежная реформа — деноминация, направленная на борьбу с инфляцией.

Старые банкноты с большими номиналами, которые достигали миллионов, постепенно изымались из обращения.

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Следовательно, последние банкноты номиналом 1 и 2 миллиона злотых перестали быть законным платежным средством 1 января 1997 года.

С тех пор расчеты в Польше производятся исключительно новыми злотыми.

Они начали вводиться в обращение с 1995 года, а их печать началась годом ранее — в 1994 году. Новые злотые охватывают купюры номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых.

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Впрочем, крупнейшая банкнота современной Польши — 500 злотых — была выпущена в обращение в 2017 году.

На всех банкнотах изображены выдающиеся польские правители разных исторических эпох: Мешко I (10 злотых), Болеслав Храбрый (20 злотых), Казимир III Великий (50 злотых), Владислав II Ягайло (100 злотых), Сигизмунд I Старый (200 злотых) и Ян II III Собеский (500 злотых).

Напомним, в Польше обменять иностранную валюту, в частности доллары США, можно в разных финансовых учреждениях. Среди них обменники, которые традиционно можно найти где угодно: на вокзалах, в аэропортах и ​​в исторических частях городов. Также можно обращаться в банки.

Телеканал 24 По материалам:

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