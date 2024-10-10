Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить — Finance.ua
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Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить

Личные финансы
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Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить
Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить
Для тех, кто начал работу или ищет, где трудоустроиться, важно знать, какие правила по отпускам действуют в Польше.
UAinKrakow.pl рассказывает, какие виды отпусков существуют, сколько они могут длиться и как их правильно оформить.

Виды отпусков

В Польше существует несколько видов оплачиваемых отпусков, среди которых:
  • отпуск для отдыха (urlop wypoczynkowy) — его продолжительность зависит от стажа работника. Если стаж до 10 лет, то отпуск может быть до 20 дней, если больше — до 26 дней. Если вы работаете на полставки — можете рассчитывать на 10 или 13 дней отдыха. В Польше такой отпуск можно взять либо весь сразу, либо по частям.
  • отпуск за предыдущий год (zaległy urlop) — который работник не успел использовать в срок. В таком случае его нужно будет взять до 30 сентября текущего года.
  • отпуск по требованию (urlop na żądanie) — работники, работающие по договору о работе (Umowa o pracę), имеют право на четыре дополнительных дня отпуска (которые могут быть рассчитаны из общего количества дней ежегодного отпуска).
  • отпуск по личным обстоятельствам (urlop okolicznościowy) — на эти дни отдыха также имеют право работники, подписавшие договор о работе. О таком отпуске работодателя можно уведомить в его первый день. Причиной могут быть семейные обстоятельства: свадьба работника или близких родственников; рождение ребенка; смерть родственника; юбилей работника; болезнь ребенка в возрасте до 14 лет. Уйти в такой отпуск можно на один или два дня.

На какие отпуска могут претендовать украинцы по разным рабочим договорам

Право на 100% ежегодный оплачиваемый отпуск имеют только работники, работающие на договоре о работе (Umowa o pracę).
Работники, подписавшие договор поручения (Umowa zlecenie) или контракт (Umowa o dzieło), имеют право на ежегодный неоплачиваемый отпуск. Возможность претендовать на выплаты на время отпуска следует согласовывать со своим работодателем.
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Продолжительность отпуска у украинцев, работающих в Польше, такая же как и у поляков. Если вы подтвердите, что у вас есть стаж работы за границей, то можете сообщить работодателю, чтобы он определил, какая у вас может быть продолжительность отпуска.

Как считают общий стаж при определении продолжительности отпуска

В общий стаж в Польше, как и в Украине, учитывают годы, когда работник получал образование. Выпускники могут добавить в общий стаж работы следующее количество лет:
  • 3 года за базовую профессиональную школу;
  • 4 года за среднюю общеобразовательную школу;
  • 5 лет за среднюю профессиональную школу;
  • 6 лет за полицейскую школу;
  • 8 лет за высшее образование.
Обучение в украинских вузах тоже учитывается, как и работа за рубежом.
Если работник работает неполный рабочий день, он также имеет право взять отпуск. Ее продолжительность будет пропорциональна рабочим часам работника.

Как правильно оформить ежегодный отпуск

  • Согласуйте со своим руководителем и другими работниками даты, когда вы хотите взять отпуск;
  • определите необходимое количество дней. Вы можете разбить отпуск на несколько частей. Помните, что одна из частей должна длиться не менее 14 дней, все остальные — по вашему желанию;
  • заполните заявление на бланке работодателя или в случае его отсутствия — стандартное заявление на имя руководителя.

Когда можно получить выплаты за неиспользованный отпуск

Если вы не использовали свой отпуск, но уже не работаете у этого работодателя, то согласно ст. 171 § 1 Кодекса Труда имеете право получить за него деньги.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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