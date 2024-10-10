Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить — Finance.ua

Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить Сегодня 13:35 — Личные финансы

Отпуска в Польше: какие бывают и как оформить

Для тех, кто начал работу или ищет, где трудоустроиться, важно знать, какие правила по отпускам действуют в Польше.

UAinKrakow.pl рассказывает, какие виды отпусков существуют, сколько они могут длиться и как их правильно оформить.

Виды отпусков

В Польше существует несколько видов оплачиваемых отпусков, среди которых:

отпуск для отдыха (urlop wypoczynkowy) — его продолжительность зависит от стажа работника. Если стаж до 10 лет, то отпуск может быть до 20 дней, если больше — до 26 дней. Если вы работаете на полставки — можете рассчитывать на 10 или 13 дней отдыха. В Польше такой отпуск можно взять либо весь сразу, либо по частям.

— его продолжительность зависит от стажа работника. Если стаж до 10 лет, то отпуск может быть до 20 дней, если больше — до 26 дней. Если вы работаете на полставки — можете рассчитывать на 10 или 13 дней отдыха. В Польше такой отпуск можно взять либо весь сразу, либо по частям. отпуск за предыдущий год (zaległy urlop) — который работник не успел использовать в срок. В таком случае его нужно будет взять до 30 сентября текущего года.

отпуск по требованию (urlop na żądanie) — работники, работающие по договору о работе (Umowa o pracę), имеют право на четыре дополнительных дня отпуска (которые могут быть рассчитаны из общего количества дней ежегодного отпуска).

— работники, работающие по договору о работе (Umowa o pracę), имеют право на четыре дополнительных дня отпуска (которые могут быть рассчитаны из общего количества дней ежегодного отпуска). отпуск по личным обстоятельствам (urlop okolicznościowy) — на эти дни отдыха также имеют право работники, подписавшие договор о работе. О таком отпуске работодателя можно уведомить в его первый день. Причиной могут быть семейные обстоятельства: свадьба работника или близких родственников; рождение ребенка; смерть родственника; юбилей работника; болезнь ребенка в возрасте до 14 лет. Уйти в такой отпуск можно на один или два дня.

На какие отпуска могут претендовать украинцы по разным рабочим договорам

Право на 100% ежегодный оплачиваемый отпуск имеют только работники, работающие на договоре о работе (Umowa o pracę).

Работники, подписавшие договор поручения (Umowa zlecenie) или контракт (Umowa o dzieło), имеют право на ежегодный неоплачиваемый отпуск. Возможность претендовать на выплаты на время отпуска следует согласовывать со своим работодателем.

Продолжительность отпуска у украинцев, работающих в Польше, такая же как и у поляков. Если вы подтвердите, что у вас есть стаж работы за границей, то можете сообщить работодателю, чтобы он определил, какая у вас может быть продолжительность отпуска.

Как считают общий стаж при определении продолжительности отпуска

В общий стаж в Польше, как и в Украине, учитывают годы, когда работник получал образование. Выпускники могут добавить в общий стаж работы следующее количество лет:

3 года за базовую профессиональную школу;

4 года за среднюю общеобразовательную школу;

5 лет за среднюю профессиональную школу;

6 лет за полицейскую школу;

8 лет за высшее образование.

Обучение в украинских вузах тоже учитывается, как и работа за рубежом.

Если работник работает неполный рабочий день, он также имеет право взять отпуск. Ее продолжительность будет пропорциональна рабочим часам работника.

Как правильно оформить ежегодный отпуск

Согласуйте со своим руководителем и другими работниками даты, когда вы хотите взять отпуск;

определите необходимое количество дней. Вы можете разбить отпуск на несколько частей. Помните, что одна из частей должна длиться не менее 14 дней, все остальные — по вашему желанию;

заполните заявление на бланке работодателя или в случае его отсутствия — стандартное заявление на имя руководителя.

Когда можно получить выплаты за неиспользованный отпуск

Если вы не использовали свой отпуск, но уже не работаете у этого работодателя, то согласно ст. 171 § 1 Кодекса Труда имеете право получить за него деньги.

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