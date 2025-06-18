Какие трудовые и социальные гарантии имеют женщины в Украине — Finance.ua

Какие трудовые и социальные гарантии имеют женщины в Украине
Работа женщин имеет особенности, направленные на защиту их здоровья и обеспечение социальных гарантий.
Об этом напомнили в Государственной службе по вопросам труда.
Законодательство устанавливает предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами. Женщинам разрешено переносить до 10 кг при чередовании с другой работой (до двух раз в час) и 7 кг постоянно в течение смены.
Суммарный вес груза в течение смены не должен превышать 350 кг с рабочей поверхности и 175 кг с пола.
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Эти нормы являются обязательными для всех предприятий и предотвращают профессиональные заболевания.
Социальные гарантии
- Запрещается отказывать в принятии на работу или снижать зарплату из-за беременности или наличия детей.
- Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Соблюдение работодателем норм охраны труда создает для работников безопасные условия труда, что предотвращает производственные травмы.
Ранее писали, что в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске. Хотя здесь есть исключения — кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
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