Какие три группы выплат гарантированы жителям временно оккупированных территорий: разъяснение юриста — Finance.ua

Какие три группы выплат гарантированы жителям временно оккупированных территорий: разъяснение юриста Сегодня 12:01 — Личные финансы

Какие три группы выплат гарантированы жителям временно оккупированных территорий: разъяснение юриста

Для того чтобы поддержать людей, которые не могут выехать с временно оккупированных территорий из-за обстрелов, проблем со здоровьем или по другим причинам, правительство весной ввело возможность дистанционного оформления такими гражданами государственных и других видов пособий.

О каких именно выплатах идет речь — рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Украинцы, потерявшие работу из-за военной агрессии россии, могут дистанционно встать на учет в центрах занятости и получать пособие по безработице. Сделать это можно, в частности, с помощью портала «Дія».

Также, согласно постановлению Кабмина, начисление и выплата всех причитающихся государственных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.п.) продолжаются в полном объеме для лиц, проживающих в том числе и на временно оккупированной территории. При этом в течение действия военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены выплата ранее назначенной социальной помощи производится без дополнительного обращения в органы социальной защиты населения.

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Кроме того, оказавшиеся в оккупации украинцы также могут рассчитывать на денежную поддержку от международных организаций. Для получения таких выплат необходимо подать заявку через платформу «єДопомога».

Специалисты добавляют: при заполнении заявления на портале следует указать свои персональные данные, а также реквизиты банковского счета в формате IBAN. Тогда можно будет на платформе узнать состояние рассмотрения поданной заявки.

Справка Finance.ua:

в Украине почти 250 тысяч внутренних переселенцев не получили обещанную финансовую помощь. В правительстве говорят, что торможение выплат связано с двумя причинами — это проблемы с электронной передачей данных, а также неправильно оформленные документы;

справка о постановке на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи. Впрочем, процесс получения такого документа кое-где превращается в целый квест, особенно тогда, если в паспорте отсутствует «прописка». Как доказать, что проживал в населенном пункте, из которого переместился, если нет информации о регистрации места жительства и получить справку, рассказали здесь.



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