Причины отказа в предоставлении статуса ВПЛ: в каких случаях не дают справку — Finance.ua

Причины отказа в предоставлении статуса ВПЛ: в каких случаях не дают справку Сегодня 09:45 — Личные финансы

Причины отказа в предоставлении статуса ВПЛ: в каких случаях не дают справку

С началом полномасштабной войны в Украине количество внутренне перемещенных лиц превысило 8 млн. Чтобы получить государственную и международную денежную помощь, большинство украинцев подали заявки на оформление статуса ВПЛ. Однако не всем, кто присылал свои данные, был предоставлен статус перемещенного лица.

Об этом пишут факты ICTV.

Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ

В общем, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ.

Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:

отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;

органы государственной власти обладают информацией, подтверждающей, что вы намеренно предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;

вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;

вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного лица вам не предоставят;

у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.

Если вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете обжаловать это решение. Необходимо обратиться в Окружной административный суд.

Также, в случае отказа вы можете отправить заявку повторно.

Причины для отмены статуса ВПЛ

Даже если вы получили справку перемещенного лица, его могут отменить. Причин этому несколько:

вы добровольно написали заявление-отказ от статуса;

вы совершили уголовное правонарушение;

вернулись на свое постоянное местожительство;

уехали за границу на постоянное проживание;

предоставили недостоверные данные.

Справка Finance.ua:

1 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому встать на учет внутренне перемещенных лиц и начать получать выплаты можно без паспорта. Для этого возможно будет использовать документы из приложения «Дія», в частности есть документ, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу;

как во время военного положения и боевых действий можно безопасно получить выплаты от государства;



Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами пособий внутренне перемещенным лицам ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств.



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