У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат ВПО — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат ВПО

Вчора 14:03 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат ВПО

Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та нестачею бюджетних коштів.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко у ефірі телемарафону.

«Тут є два фактори: по-перше, ці документи (з реєстрації ВПО) можуть бути в обробці. Переміщення відбувалося не рівномірно, і в західних регіонах кількість переміщених осіб більша в порівнянні з кількістю місцевого населення та здатністю інфраструктури. По-друге, бувають випадки, коли нам доводиться пріоритизувати кошти, які ми можемо собі дозволити профінансувати у конкретний день, і тут ми переважно фінансуємо сектор безпеки та оборони», — відповів він на запитання про скарги переселенців на ненадходження допомоги.

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При цьому Музиченко запевнив, що соціальні виплати у пріоритеті держави і у будь-якому разі будуть профінансовані у повному обсязі.

Заступник міністра також повідомив про скорочення з травня кількості реєстрованих ВПО. Так, за його словами, якщо у березні-квітні реєстрували 15-40 тис. ВПО на добу, то починаючи з середини травня запит на реєстрацію ВПО зменшився, і сьогодні за день реєструють до 5-10 тис. людей.

Він також наголосив на зміні напрямків потоків переселенців: якщо раніше основне переміщення було з Києва та Київської області, то на сьогодні воно походить переважно зі східних регіонів, а також півдня країни.

Інформація Finance.ua:

у разі порушення закону українців-переселенців можуть позбавити статусу ВПО та виплат від держави;



у разі зміни місця проживання, переїзду в іншу місцевість або регіон заявник звертається за довідкою до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а довідка, яка була видана йому раніше, вилучається;



українці, які надали притулок переселенцям (внутрішньо переміщеним особам — ВПО) можуть отримати кошти від Товариства Червоного Хреста України. Розмір компенсації становить 14,77 грн за особу на добу, 450 грн за особу на місяць.

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