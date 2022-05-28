Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат — Finance.ua
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Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

Вчора 08:02Особисті фінанси
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Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплатЧому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.
Про це в інтерв’ю українським журналістам розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.
За її словами, зараз основні теми звернень — це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення.
Вона пояснила, що для отримання допомоги громадяни можуть звернутись до управлінь соцзахисту за місцем проживання або тимчасового перебування чи до ЦНАПів. Також завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, зокрема через портал або мобільний застосунок «Дія».
За її словами, внутрішньо переміщені особи можуть зараз отримати 35 видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством.
«Це також допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які перемістились з місць активних бойових дій, окупованих населених пунктів або мають зруйноване житло. Вона надається у розмірі 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей, і 2 тис. грн — для усіх інших осіб», — сказала вона.
Міністр Лазебна наголосила, що отримана допомога на проживання не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Чому затримують виплати

За словами Лазебної, через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.
«Ми розширили канали для реєстрації: підключили громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через „Дію“. Ці заходи зменшили черги. Близько 500 тис. заявок надійшло через „Дію“. Частина з них зараз доопрацьовуються. Ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші — повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси», — сказала вона.
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Очільниця Мінсоцполітики закликала усіх, хто подав заявки, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, Міністерство виплачує допомогу за березень та квітень.
«Тому в травні продовжується виплата допомоги на проживання за ці місяці», — пояснила вона.
За її даними, станом на 11 травня вже понад 1 млн внутрішніх переселенців отримали більш як 5,8 млрд грн фінансової допомоги.

Допомога на окупованій території

Водночас людям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі, запевнила очільниця відомства.
«Це було непростим завданням. На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії. Тому ми це взяли на себе і здійснюємо нарахування та виплати людям з цих регіонів централізовано. Далі перераховуємо кошти Ощадбанку, який став операційним центром, а він — людям», — сказала Лазебна.
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Вона додала, що для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.
«Кошти з рахунку людина може невідкладно одержати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку», — запевнила очільниця Мінсоцполітики.
Водночас якщо людина не може дістатись до відділення банку, то вся сума пенсії буде збережена і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині всю неодержану суму за місцем проживання.
Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування через Ощадбанк або інший уповноважений банк, який він сам обере.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Факти
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