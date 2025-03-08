Какие существуют виды добровольной уплаты страховых взносов: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Какие существуют виды добровольной уплаты страховых взносов: разъяснение ПФУ Сегодня 09:16 — Личные финансы

Какие существуют виды добровольной уплаты страховых взносов: разъяснение ПФУ, Фото: freepik

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования — это простой способ осуществлять добровольные страховые взносы для увеличения собственных пенсионных выплат в будущем или для адресной поддержки пенсионеров.

О видах добровольной уплаты рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Доплата к минимальному страховому взносу

Если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса.

Добровольная уплата единого взноса за текущие периоды

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ.

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Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата — для незастрахованных лиц, а для застрахованных — увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Добровольная уплата единого взноса за предыдущие периоды

Лица принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии, но не менее одного года, кроме договоров об единовременной оплате.

Благотворительные пожертвования на выплату пенсий

Любым юридическим или физическим лицом, гражданином, проживающим в Украине или за границей, может быть уплачена определенная сумма средств, которая будет направлена ​​на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру или использована в качестве дополнительного финансового ресурса Фонда.

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В соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет.

Условия участия:

наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование с Пенсионным фондом можно на https://portal.pfu.gov.ua

не менее 1760 грн. Напомним, в 2025 году, чтобы один месяц страхового стажа был учтен в пенсионной системе, гражданам Украины необходимо уплатить добровольный минимальный страховой взнос, который составляет

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