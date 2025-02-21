Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж — Finance.ua

Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж Сегодня 09:35 — Личные финансы

Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж

28 декабря вступило в силу постановление Кабмина № 1496 от 20.12.2024 г., которым предусмотрен механизм реализации права на добровольную уплату ЕСВ плательщиками единого взноса с местонахождением (местожительством) на временно оккупированной территории.

Подробно об этом рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ

Для кого этот механизм?

Этот механизм предназначен для людей, которые:

находятся/проживают на ВОТ;

достигли 16-летнего возраста;

не состоят в трудовых отношениях с работодателями;

не относятся к плательщикам единого взноса.

Алгоритм добровольной уплаты ЕСВ

Человек, желающий принять добровольное участие в системе добровольного социального страхования, подает заявление в налоговый орган на территории Украины:

в бумажной форме;

в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.

Далее налоговый орган, в который поступило заявление, проверяет заявление и данные налогоплательщика.

В течение 30 календарных дней со дня получения заявления с лицом заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Обратите внимание! Минимальный страховой взнос на сегодняшний день составляет 1760 грн — то есть 22% от суммы минимальной заработной платы (в 2025 — 8000 грн).

Какие обязанности у лиц, решивших принять участие в системе добровольного социального страхования?

своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать ЕСВ в налоговый орган по месту учета;

на основании исчисленных и уплаченных сумм ЕСВ подавать отчетность в составе единого налога в налоговый орган по основному месту учета.

Почему это важно? От уплаты ЕСВ зависит страховой стаж, от которого, в свою очередь, зависит возможность получения пособия по временной нетрудоспособности, будущей пенсии и т. д.

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