Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж — Finance.ua

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Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж

Личные финансы
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Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж
Как жителям ВОТ обеспечить себе страховой стаж
28 декабря вступило в силу постановление Кабмина № 1496 от 20.12.2024 г., которым предусмотрен механизм реализации права на добровольную уплату ЕСВ плательщиками единого взноса с местонахождением (местожительством) на временно оккупированной территории.
Подробно об этом рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Для кого этот механизм?

Этот механизм предназначен для людей, которые:
  • находятся/проживают на ВОТ;
  • достигли 16-летнего возраста;
  • не состоят в трудовых отношениях с работодателями;
  • не относятся к плательщикам единого взноса.

Алгоритм добровольной уплаты ЕСВ

Человек, желающий принять добровольное участие в системе добровольного социального страхования, подает заявление в налоговый орган на территории Украины:
  • в бумажной форме;
  • в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.
Далее налоговый орган, в который поступило заявление, проверяет заявление и данные налогоплательщика.
В течение 30 календарных дней со дня получения заявления с лицом заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
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Обратите внимание! Минимальный страховой взнос на сегодняшний день составляет 1760 грн — то есть 22% от суммы минимальной заработной платы (в 2025 — 8000 грн).
Какие обязанности у лиц, решивших принять участие в системе добровольного социального страхования?
  • своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать ЕСВ в налоговый орган по месту учета;
  • на основании исчисленных и уплаченных сумм ЕСВ подавать отчетность в составе единого налога в налоговый орган по основному месту учета.
Почему это важно? От уплаты ЕСВ зависит страховой стаж, от которого, в свою очередь, зависит возможность получения пособия по временной нетрудоспособности, будущей пенсии и т. д.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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