Добровольные пенсионные взносы: ПФУ объяснил, как платить в 2025 году — Finance.ua
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Добровольные пенсионные взносы: ПФУ объяснил, как платить в 2025 году

Личные финансы
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Добровольные пенсионные взносы: ПФУ объяснил, как платить в 2025 году
Добровольные пенсионные взносы: ПФУ объяснил, как платить в 2025 году
Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров будет пролонгировано до 31 декабря 2025 года.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Что нужно знать о добровольных пенсионных взносах

  • Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.
  • Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.
  • Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.
  • Уплачивать взносы можно как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о человеке, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такой человек не является пенсионером.
Например, чтобы неработающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.
На сегодняшний день минимальная заработная плата составляет 6700 грн, соответственно, минимальный страховой взнос — 1474 грн (6700 грн х 22%).
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Как делать взносы

Заключить Договор с Пенсионным фондом Украины. Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов. Для заключения Договора можно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или GOV.ID. Договор подписывается путем наложения на него КЭП.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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