Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни — Finance.ua

Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни Сегодня 21:17 — Личные финансы

Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни

Украинцы могут воспользоваться правом на налоговую скидку по расходам на страховые и пенсионные взносы. Это предусмотрено ст. 166 разд. IV Налогового кодекса Украины.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

Налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку, в частности, сумму расходов на уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и пенсионных взносов.

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Это касается платежей, уплаченных налогоплательщиком страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

Также в скидку можно включить взносы на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления как такого налогоплательщика, так и членов его семьи первой степени родства, которые не превышают (в расчете за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования).

Какие суммы учитываются

При страховании налогоплательщика либо по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом налогоплательщика, либо на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или по их совокупности — сумму, определенную в абзаце первом п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ (в 2024 году: 3028,00 грн х 1.4 = 4240,00 гривен).

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Если страхование или пенсионный вклад оформлен на члена семьи первой степени родства, налогоплательщик может включить в налоговую скидку 50% от установленной суммы. В 2024 году этот лимит составляет 2120,00 гривен на каждого застрахованного члена семьи (3028,00 грн x 1,4×50%).

К примеру, если контракт страхования жизни, предусматривающий уплату налогоплательщиком страхового платежа (страхового взноса, страховой премии) за год на сумму 25 тыс. грн, начинался 14 августа 2024 года и налогоплательщиком в августе 2024 года уплачен страховой платеж за год на сумму 25 тыс. грн. грн. (с 14.08.2024 по 13.08.2025), то с учетом норм п.п. «а» о.п. 166.3.5 НКУ плательщик налога вправе отнести на расходы сумму фактических расходов за 5 месяцев действия договора в отчетном налоговом 2024 году, что не превышает 21 200,00 грн (4240,00 грн х 5 месяцев).

При страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства по вышеупомянутым условиям понесенных расходов налогоплательщик имеет право отнести на расходы сумму, не превышающую 10 600,00 грн (4240,00 грн х 5 месяцев х 50 процентов).

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