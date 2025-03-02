Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни — Finance.ua

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Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни

Личные финансы
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Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни
Как рассчитать налоговую скидку по взносам на долгосрочное страхование жизни
Украинцы могут воспользоваться правом на налоговую скидку по расходам на страховые и пенсионные взносы. Это предусмотрено ст. 166 разд. IV Налогового кодекса Украины.
Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

Налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку, в частности, сумму расходов на уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и пенсионных взносов.
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Это касается платежей, уплаченных налогоплательщиком страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

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Также в скидку можно включить взносы на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления как такого налогоплательщика, так и членов его семьи первой степени родства, которые не превышают (в расчете за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования).

Какие суммы учитываются

При страховании налогоплательщика либо по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом налогоплательщика, либо на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или по их совокупности — сумму, определенную в абзаце первом п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ (в 2024 году: 3028,00 грн х 1.4 = 4240,00 гривен).
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Если страхование или пенсионный вклад оформлен на члена семьи первой степени родства, налогоплательщик может включить в налоговую скидку 50% от установленной суммы. В 2024 году этот лимит составляет 2120,00 гривен на каждого застрахованного члена семьи (3028,00 грн x 1,4×50%).
К примеру, если контракт страхования жизни, предусматривающий уплату налогоплательщиком страхового платежа (страхового взноса, страховой премии) за год на сумму 25 тыс. грн, начинался 14 августа 2024 года и налогоплательщиком в августе 2024 года уплачен страховой платеж за год на сумму 25 тыс. грн. грн. (с 14.08.2024 по 13.08.2025), то с учетом норм п.п. «а» о.п. 166.3.5 НКУ плательщик налога вправе отнести на расходы сумму фактических расходов за 5 месяцев действия договора в отчетном налоговом 2024 году, что не превышает 21 200,00 грн (4240,00 грн х 5 месяцев).
При страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства по вышеупомянутым условиям понесенных расходов налогоплательщик имеет право отнести на расходы сумму, не превышающую 10 600,00 грн (4240,00 грн х 5 месяцев х 50 процентов).
По материалам:
Finance.ua
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