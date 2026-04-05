Какие специальности в университетах остаются приоритетными для государства в 2026 году
В прошлом году в топ-специальностях по госзаказу были инженерные, естествоведческие, медицинские и ІТ специальности, и именно на них приходится значительное количество мест государственного заказа.
Об этом заместитель министра образования и науки Николай Трофименко проинформировал в телеэфире, сообщает «Укринформ».
Почему именно эти специальности в приоритете
По его словам, именно эти отрасли нужны сегодня Украине для восстановления, развития реального сектора экономики, для обороны, для оборонных предприятий.
Он заверил, что в этом вопросе ничего не изменится и в этом году — эти специальности находятся в абсолютном приоритете государства и правительства.
«У нас есть еще и грантовая поддержка — это когда наши абитуриенты могут со своими результатами на национальном мультипредметном тесте получить финансовую поддержку на ту специальность, на которую они хотят поступать. И здесь, соответственно, могут быть разные варианты выбора», — заявил замглавы МОН.
Он заверил, что государство оказывает поддержку и по этому вопросу.
«У нас есть увеличивающий коэффициент и сумму можно больше получить — если идешь на IT, инженерию, архитектуру, строительство и другие нужные реальному сектору экономики специальности», — сообщил Трофименко.
Растет ли количество поступающих
Отдельно замминистра напомнил, что в прошлом году в Украине было более 200 000 абитуриентов, что больше, чем в позапрошлом году.
«То есть будем рассчитывать, что в этом году еще больше наших граждан поступит в заведения высшего образования, и делаем все для этого. Все наши новшества в правилах поступления направлены на то, чтобы украинцы, которые находятся за границей, например, наши граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях
и т. д., могли с легкостью вернуться и поступить, пройдя небольшую оценку знаний, в высшие учебные заведения», — сказал он.
Трофименко выразил убеждение в том, что украинских граждан нужно максимально возвращать в Украину и максимально создавать для них условия развития в украинском государстве и максимально «якорить» именно в украинской системе высшего образования.
«Ибо она на самом деле не хуже абсолютно, но и лучше кое-где, чем в странах Центральной и Восточной Европы», — считает замглавы МОН.
Отдельно он объяснил, говоря об отмене мотивационных писем, что это было общее мнение университетов, родителей и абитуриентов.
«У нас вокруг этого процесса целый бизнес развился, когда разные компании, фирмы предлагали свои услуги по написанию вариантов таких писем. И ChatGPT никто не отменял, и он очень, очень хорошо это делает», — заявил Трофименко.
Замминистра сообщил, что значимость этих мотивационных писем сводилась к тому, что к ним обращались, когда совпадали баллы у абитуриентов.
«Поэтому и решили отменить, упростить немного жизни нашим абитуриентам. И сейчас мы будем считать то, что имеем. Это — результат национального мультипредметного теста, это наш конкурсный бал», — сказал он.
Трофименко напомнил, что ранее было ограничено количество заявлений (в университеты — ред.) до 10, и проинформировал, что на самом деле университеты просили, чтобы количество этих заявлений было ограничено до 8.
Замминистра отметил, что во время прошедшей вступительной кампании 80% украинских абитуриентов поступили в вузы по первым трем приоритетам.
«У нас среднее количество заявлений, поданных на бакалавриат, составляет 2,6. Соответственно, это говорит о том, что наши абитуриенты заранее готовятся к поступлению. Они делают очень сознательный выбор, что является очень положительной тенденцией. И необходимости в каком-то очень большом количестве таких попыток нет», — заявил он.
