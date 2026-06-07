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Oura представила новое смарт-кольцо Ring 5

Технологии&Авто
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Новое смарткольцо Oura
Новое смарткольцо Oura
Финская компания Oura презентовала новое умное кольцо Ring 5, которое на 40% меньше предыдущей модели.
Об этом сообщает GSM Arena.
«Ширина новой модели — чуть более 6 мм, толщина 2,3 мм, что делает ее на 40% меньше предыдущей Oura Ring 4. Кольцо по-прежнему изготовлено из титана, получило более плавный изгиб для более комфортного ношения», — говорится в сообщении.
Новое смарт-кольцо Oura
Новое смарт-кольцо Oura
Устройство доступно в размерах от 16,5 мм до 22,5 мм и имеет защиту по стандарту IP68 от пыли и воды.
Как отмечается, в новой версии Oura использовала обновленные датчики с более мощными светодиодами для более точного считывания показателей. Компания также заявляет об улучшении точности работы для различных оттенков кожи и типов пальцев.
Цвета нового смарт-кольца Oura
Цвета нового смарт-кольца Oura
Кроме стандартных функций — измерение пульса, уровня кислорода в крови, мониторинга сна и стресса — Ring 5 получила систему «Радар здоровья», обеспечивающую непрерывный мониторинг ключевых биометрических показателей и способную выявлять изменения и закономерности в состоянии здоровья.
Также новинка поддерживает мониторинг сигналов АД во время сна и формирования ночных отчетов о дыхании. Эти функции станут доступны пользователям приложения Oura в США, Индии и ОАЭ уже в июне.
Время автономной работы Oura Ring 5 — от 6 до 9 дней в зависимости от использования, а полная зарядка длится до 80 минут.
Базовые серебристые и черные версии Oura Ring 5 стоят от 399 долларов, тогда как модель золотистого цвета — 499 долларов.
По материалам:
Укрінформ
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