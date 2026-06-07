Oura представила новое смарт-кольцо Ring 5 Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Новое смарткольцо Oura

Финская компания Oura презентовала новое умное кольцо Ring 5, которое на 40% меньше предыдущей модели.

Об этом сообщает GSM Arena.

«Ширина новой модели — чуть более 6 мм, толщина 2,3 мм, что делает ее на 40% меньше предыдущей Oura Ring 4. Кольцо по-прежнему изготовлено из титана, получило более плавный изгиб для более комфортного ношения», — говорится в сообщении.

Новое смарт-кольцо Oura

Устройство доступно в размерах от 16,5 мм до 22,5 мм и имеет защиту по стандарту IP68 от пыли и воды.

Как отмечается, в новой версии Oura использовала обновленные датчики с более мощными светодиодами для более точного считывания показателей. Компания также заявляет об улучшении точности работы для различных оттенков кожи и типов пальцев.

Цвета нового смарт-кольца Oura

Кроме стандартных функций — измерение пульса, уровня кислорода в крови, мониторинга сна и стресса — Ring 5 получила систему «Радар здоровья», обеспечивающую непрерывный мониторинг ключевых биометрических показателей и способную выявлять изменения и закономерности в состоянии здоровья.

Также новинка поддерживает мониторинг сигналов АД во время сна и формирования ночных отчетов о дыхании. Эти функции станут доступны пользователям приложения Oura в США, Индии и ОАЭ уже в июне.

Время автономной работы Oura Ring 5 — от 6 до 9 дней в зависимости от использования, а полная зарядка длится до 80 минут.

Базовые серебристые и черные версии Oura Ring 5 стоят от 399 долларов, тогда как модель золотистого цвета — 499 долларов.

Укрінформ По материалам:

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