На рынок вышел электрокар от Geely и Volvo за $25 000 (фото)

Новый Lynk&Co 10 приходит в продажу. Мощный электрический спорт-седан Е-класса от премиального подразделения Geely имеет запас хода до 816 км и очень быстро заряжается. Электромобиль Lynk&Co 10 начали продавать в Китае по цене от 169 900 до 235 900 юаней ($25 000 — 34 700).
Пятиметровый седан Lynk&Co 10 — обновленный вариант модели Z10. Как и все модели бренда, он разработан специалистами Geely и Volvo.
Lynk&Co 10 отличается стремительным обтекаемым дизайном. Также предлагается версия 10+ с обвесом, антикрылом и 21-дюймовыми дисками.
В салоне установлены 12,7-дюймовая цифровая приборная панель и 15,4-дюймовый центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. В отделке используют кожу или алькантару.
Автомобиль четырехместный и все сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж, а передние кресла оснащены электроприводом. Кроме того, комплектация Lynk&Co 10 включает в себя холодильник, 1600-ваттную акустику Harman Kardon с 23 динамиками, адаптивные амортизаторы и систему полуавтономного движения.
На выбор предлагают заднеприводные версии мощностью 402 и 496 л. с., а также 912-сильный полноприводный вариант. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,2 до 5,9 с.
Со старта доступна только батарея емкостью 95 кВт∙ч, обеспечивающая запас хода 536 км с полным приводом и 816 км — с задним. 900-вольтное оборудование поддерживает сверхбыструю зарядку за 10,5 минут.