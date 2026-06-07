Эстония стала третьей страной ЕС, где разрешили движение Tesla с функцией автопилотирования

«Это все еще система помощи водителю, за которой водитель несет ответственность за все поведение автомобиля на дороге и его безопасность и должен взять управление на себя, когда это необходимо», — пояснил Юрго Вахтра, руководитель Департамента технического обслуживания транспортных средств.
«В то же время сама Tesla отслеживает, не занимается ли водитель посторонними делами или не смотрит в другую сторону. Если нет, водителя предупреждают, что он не обращает внимания на дорожное движение», — добавил он.