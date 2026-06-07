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Эстония стала третьей страной ЕС, где разрешили движение Tesla с функцией автопилотирования

Технологии&Авто
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В Эстонии разрешили движение самоуправляемых Tesla
В Эстонии разрешили движение самоуправляемых Tesla
Эстония стала третьей страной в ЕС, где, разрешили движение автомобилей Tesla с системами автопилотирования на дорогах, вслед за Нидерландами и Литвой.
Об этом сообщает ERR.
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Отмечается, что для этого шага не требовались дополнительные законодательные акты, поскольку за рулем всегда должен находиться водитель, именно он несет ответственность за транспортное средство.
Транспортное ведомство Эстонии сообщило, что разрешило использование системы помощи водителю FSD от Tesla на своих дорогах, признав сертификат типа, впервые выданный в Нидерландах.
В ближайшие несколько месяцев водители новых электромобилей Tesla в Эстонии смогут установить обновление программного обеспечения для автопилотирования.
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«Это все еще система помощи водителю, за которой водитель несет ответственность за все поведение автомобиля на дороге и его безопасность и должен взять управление на себя, когда это необходимо», — пояснил Юрго Вахтра, руководитель Департамента технического обслуживания транспортных средств.
«В то же время сама Tesla отслеживает, не занимается ли водитель посторонними делами или не смотрит в другую сторону. Если нет, водителя предупреждают, что он не обращает внимания на дорожное движение», — добавил он.
По материалам:
Європейська правда
АвтоЭлектромобилиTesla
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