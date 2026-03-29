Может ли университет увеличить цену за обучение во время учебного года
Существуют условия, когда университеты могут повышать плату за обучение во время учебного процесса. При поступлении в вуз на контрактную форму обучения родителям и студентам рекомендуют внимательно читать условия договора. Это предотвратит непредвиденные расходы во время обучения.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью «РБК-Украина».
Может ли университет повышать цены прямо во время учебы
По словам эксперта, закон разрешает проводить индексацию размера оплаты за обучение, но не чаще одного раза в год и в пределах официального индекса потребительских цен за предыдущий год.
К тому же возможность индексации должна быть прописана в контракте. Если такой пункт в договоре отсутствует, университет не вправе менять условия в одностороннем порядке.
«Поэтому поступающим и их родителям я всегда советую внимательно читать договор до подписания», — подчеркнул Трофименко.
Какие специальности могут подорожать
Также представитель МОН отмечает, что в Украине стоимость обучения может возрасти для специальностей, «где контрактная цена годами была ниже реальной стоимости подготовки студента».
Разницу компенсировали за счет бюджетников, потому что государство фиксированно платит за студента, и эта сумма была значительно больше, чем платили контрактники.
Он добавил, что пересмотр цены в основном касается популярных массовых специальностей.
В то же время, для специальностей, «где для государства важно удержать или нарастить набор», подход иной. Здесь важна прежде всего доступность образования, а не только стоимость, и именно на такие специальности сейчас больше всего бюджетных мест.
Также по теме
Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять свое наследство
Передача карты в аренду: как не стать участником криминальной схемы и чем это чревато
С 1 апреля части пенсионеров пересчитают выплаты
Как использовать искусственный интеллект для успешного трудоустройства
Кто может подавать декларацию вместо налогоплательщика