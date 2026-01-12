Отмена отсрочки для студентов 25+: что говорят юристы Сегодня 20:23

Отмена отсрочки для студентов 25+: что говорят юристы

Инициированный в парламенте законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для студентов после 25 лет не противоречит Конституции, но маловероятно, что он будет принят народными депутатами.

Об этом сказал военный юрист Тарас Боровский в эфире « КИЕВ24 », пишет УНИАН.

Он отметил, что такой законопроект имеет право на жизнь и юридически он будет абсолютно законным в случае принятия его Верховной Радой Украины.

«Этот законопроект не отменяет возможности поступить в учебное заведение после 25 лет. Он отменяет только отсрочку для тех, кто после 25 лет учится в учебном заведении. Поэтому он не противоречит Конституции ни в коем случае», — подчеркнул Боровский.

По его словам, в случае принятия такого закона смогут учиться спокойно в образовательных учреждениях невоеннообязанные, а также военнообязанные, равно как они сейчас работают на работе, однако в определенный момент времени их могут вызвать в ТЦК или на улице в процессе оповещения забрать в ТЦК и мобилизовать в Вооруженные силы или другие подразделения Сил обороны.

Боровский считает, что законопроект в парламенте Украины отправят на доработку, потому что он непопулярный среди большинства населения.

Напомним, Верховная Рада планирует лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в высшие, высшие и профессиональные учебные заведения. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

