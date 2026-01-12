0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отмена отсрочки для студентов 25+: что говорят юристы

90
Отмена отсрочки для студентов 25+: что говорят юристы
Отмена отсрочки для студентов 25+: что говорят юристы
Инициированный в парламенте законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для студентов после 25 лет не противоречит Конституции, но маловероятно, что он будет принят народными депутатами.
Об этом сказал военный юрист Тарас Боровский в эфире «КИЕВ24», пишет УНИАН.
Читайте также
Он отметил, что такой законопроект имеет право на жизнь и юридически он будет абсолютно законным в случае принятия его Верховной Радой Украины.
«Этот законопроект не отменяет возможности поступить в учебное заведение после 25 лет. Он отменяет только отсрочку для тех, кто после 25 лет учится в учебном заведении. Поэтому он не противоречит Конституции ни в коем случае», — подчеркнул Боровский.
По его словам, в случае принятия такого закона смогут учиться спокойно в образовательных учреждениях невоеннообязанные, а также военнообязанные, равно как они сейчас работают на работе, однако в определенный момент времени их могут вызвать в ТЦК или на улице в процессе оповещения забрать в ТЦК и мобилизовать в Вооруженные силы или другие подразделения Сил обороны.
Боровский считает, что законопроект в парламенте Украины отправят на доработку, потому что он непопулярный среди большинства населения.
Напомним, Верховная Рада планирует лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в высшие, высшие и профессиональные учебные заведения. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems