0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде планируют отменить отсрочку для студентов 25+

Личные финансы
136
В Раде планируют отменить отсрочку для студентов 25+
В Раде планируют отменить отсрочку для студентов 25+
В Верховной Раде Украины готовят ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, если они поступают в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В чем суть изменений

Законопроект пересматривает само право на отсрочку, а не право на образование. По словам Бабака, мужчины 25+ и далее смогут поступать в учебные заведения, однако сам факт обучения больше не будет автоматическим основанием для отсрочки от прохождения военной службы.
«Мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку. Это радикально, но необходимо, если мы говорим о безопасности страны», — отметил депутат.

Почему возникла потребность в изменении закона

Как пояснил Бабак, действующая модель позволяла использовать обучение как формальный механизм уклонения от выполнения конституционного долга. Самым показательным примером стала ситуация с аспирантурой:
  • до полномасштабного вторжения — более 500 поступающих в год;
  • 2022 год — около 4 тыс.;
  • 2023 год — 16 тыс.;
  • 2024 год — более 90 тыс. желающих.
После изменения правил вступления (отмены контрактной формы, введения вступительных экзаменов и увеличения бюджетных мест) количество поступающих сократилось почти до довоенного уровня. В то же время, по словам депутата, это была борьба с последствиями, а не причиной.

Результаты проверок и уголовные производства

Проверки Государственной службы качества образования подтвердили системный характер проблемы. По их результатам:
  • отчислено почти 50 тысяч человек, которые фактически не учились;
  • под проверки попало руководство ряда учебных заведений;
  • открыто не менее 8 уголовных производств.
Законопроект готовят ко второму чтению. В случае принятия он должен прекратить использование поступления в учебные заведения как формальное основание для получения отсрочки от мобилизации, сохранив при этом само право на образование.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2026 году правила бронирования будут изменены: для частного сектора повысят «зарплатный порог». Ужесточат требования к обоснованию критичности работника и продлят ограничения максимальной доли забронированных в штате.
Часть военнообязанных, пользующихся сейчас отсрочкой благодаря более низким зарплатам, менее формализованным обязанностям или «формальному» статусу критически важных, могут потерять бронь после пересмотра списков в 2026 году.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems