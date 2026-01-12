В Раде планируют отменить отсрочку для студентов 25+ Сегодня 11:40 — Личные финансы

В Раде планируют отменить отсрочку для студентов 25+

В Верховной Раде Украины готовят ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, если они поступают в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В чем суть изменений

Законопроект пересматривает само право на отсрочку, а не право на образование. По словам Бабака, мужчины 25+ и далее смогут поступать в учебные заведения, однако сам факт обучения больше не будет автоматическим основанием для отсрочки от прохождения военной службы.

«Мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку. Это радикально, но необходимо, если мы говорим о безопасности страны», — отметил депутат.

Почему возникла потребность в изменении закона

Как пояснил Бабак, действующая модель позволяла использовать обучение как формальный механизм уклонения от выполнения конституционного долга. Самым показательным примером стала ситуация с аспирантурой:

до полномасштабного вторжения — более 500 поступающих в год;

2022 год — около 4 тыс.;

2023 год — 16 тыс.;

2024 год — более 90 тыс. желающих.

После изменения правил вступления (отмены контрактной формы, введения вступительных экзаменов и увеличения бюджетных мест) количество поступающих сократилось почти до довоенного уровня. В то же время, по словам депутата, это была борьба с последствиями, а не причиной.

Результаты проверок и уголовные производства

Проверки Государственной службы качества образования подтвердили системный характер проблемы. По их результатам:

отчислено почти 50 тысяч человек, которые фактически не учились;

под проверки попало руководство ряда учебных заведений;

открыто не менее 8 уголовных производств.

Законопроект готовят ко второму чтению. В случае принятия он должен прекратить использование поступления в учебные заведения как формальное основание для получения отсрочки от мобилизации, сохранив при этом само право на образование.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2026 году правила бронирования будут изменены: для частного сектора повысят «зарплатный порог». Ужесточат требования к обоснованию критичности работника и продлят ограничения максимальной доли забронированных в штате.

Часть военнообязанных, пользующихся сейчас отсрочкой благодаря более низким зарплатам, менее формализованным обязанностям или «формальному» статусу критически важных, могут потерять бронь после пересмотра списков в 2026 году.

