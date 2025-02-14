Какие регионы имеют самый высокий Индекс цифровой трансформации — рейтинг Сегодня 16:44

Какие регионы имеют самый высокий Индекс цифровой трансформации — рейтинг, freepik

Министерство цифровой трансформации Украины подытожило результаты работы цифровых команд областных администраций в 2024 году по Индексу цифровой трансформации регионов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Индекс — один из инструментов измерения уровня цифровой трансформации в государстве. Максимальное значение Индекса — 1 балл, он отображает показатели возможности в экономике, цифровых навыках, инфраструктуре, публичных услугах и цифровой трансформации на местах. В этом году показателей оценки Индекса девять.

Результаты исследования показывают , что Индекс в пределах Украины в среднем составляет 0,497 балла. Наивысшее значение отмечено во Львовской (0,850), Днепропетровской (0,844) и Одесской (0,805) областях.

Инфографика: Минцифры

Индекс содержит 9 основных показателей:

Институциональная способность

Развитие интернета

Развитие ЦПАУ

Внедрение режима «без бумаг»

Цифровое образование

Визитная карточка области

Проникновение базовых электронных услуг

Отраслевая цифровая трансформация

Индивидуальные проекты CDTO

Среди этих категорий наиболее высокие значения наблюдаются в проникновении базовых э-услуг (0,759), институциональной способности (0,687) и развитии интернета (0,686). Самое низкое значение в режиме «без бумаг» (0,421).

Также Индекс дал возможность оценить, на каком уровне социальные учреждения обеспечены доступом в интернет. По результатам исследования открытые Wi-Fi зоны имеют около 10 000 школ, более 5 000 библиотек и более 1 000 социальных учреждений.

В этом году Индекс содержит новый показатель — индивидуальные проекты CDTO. Он позволяет CDTO ОВА самостоятельно определять приоритетные сферы для оцифровки в соответствии с потребностями региона. По результатам исследования CDTO ОВА и цифровые команды реализовали 125 проектов. Среди них:

13 экологических проектов;

17 кибербезопасных;

15 оборонительных.

Кроме того, есть региональные проекты, масштабируемые в других областях, а именно:

Реестр пропусков в комендантский час

Реестр пропусков в комендантский час автоматизирует процесс оформления разрешений на передвижение в области, генерируя пропуска с уникальным QR-кодом для электронной проверки. Также сервис позволяет дистанционно аннулировать пропуск.

Ключевые результаты за год:

70 000 запросов на получение пропуска;

56 000 пропусков выдано в электронном виде;

в 200 общинах функционирует электронный пропуск.

Проект реализован в трех областях: Винницкой, Львовской, Ровенской.

Учебные центры операторов БПЛА

Проект предусматривает создание обучающих центров для подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ветераны и гражданские могут бесплатно развить профессиональные навыки и стать квалифицированными специалистами для работы с БПЛА в различных сферах. За год обучения прошли более 2000 человек.

Читайте также Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе (рейтинг)

Проект реализован в шести областях: Закарпатской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Киевской.

Внедрение облачного сервиса Cisco Umbrella DNS

Сервис защищает от вредоносных программ, вирусов, фишинга и других угроз, блокируя DNS-запросы к опасным сайтам и приложениям. В 2024 году его внедрили более 480 общин и более 1 200 учебных заведений. Всего за год проработано более 4,9 млрд запросов, из них 21,9 млн — заблокированы как потенциальные угрозы.

Проект реализован в 10 областях: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

Мониторинг качества атмосферного воздуха

Мониторинг качества атмосферного воздуха предусматривает установку станций контроля качества воздуха и дозиметров для мониторинга радиационного фона, интегрированных с экологическими платформами. Это позволяет отображать состояние экологической безопасности в реальном времени. Установлено:

106 стационарных станций мониторинга качества воздуха;

49 дозиметров радиационного фона;

12 мобильных дозиметров измерения радиации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.