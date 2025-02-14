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Какие регионы имеют самый высокий Индекс цифровой трансформации — рейтинг

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Какие регионы имеют самый высокий Индекс цифровой трансформации — рейтинг
Какие регионы имеют самый высокий Индекс цифровой трансформации — рейтинг, freepik
Министерство цифровой трансформации Украины подытожило результаты работы цифровых команд областных администраций в 2024 году по Индексу цифровой трансформации регионов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Индекс — один из инструментов измерения уровня цифровой трансформации в государстве. Максимальное значение Индекса — 1 балл, он отображает показатели возможности в экономике, цифровых навыках, инфраструктуре, публичных услугах и цифровой трансформации на местах. В этом году показателей оценки Индекса девять.
Результаты исследования показывают, что Индекс в пределах Украины в среднем составляет 0,497 балла. Наивысшее значение отмечено во Львовской (0,850), Днепропетровской (0,844) и Одесской (0,805) областях.
Инфографика: Минцифры
Инфографика: Минцифры
Индекс содержит 9 основных показателей:
  • Институциональная способность
  • Развитие интернета
  • Развитие ЦПАУ
  • Внедрение режима «без бумаг»
  • Цифровое образование
  • Визитная карточка области
  • Проникновение базовых электронных услуг
  • Отраслевая цифровая трансформация
  • Индивидуальные проекты CDTO
Среди этих категорий наиболее высокие значения наблюдаются в проникновении базовых э-услуг (0,759), институциональной способности (0,687) и развитии интернета (0,686). Самое низкое значение в режиме «без бумаг» (0,421).
Также Индекс дал возможность оценить, на каком уровне социальные учреждения обеспечены доступом в интернет. По результатам исследования открытые Wi-Fi зоны имеют около 10 000 школ, более 5 000 библиотек и более 1 000 социальных учреждений.
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В этом году Индекс содержит новый показатель — индивидуальные проекты CDTO. Он позволяет CDTO ОВА самостоятельно определять приоритетные сферы для оцифровки в соответствии с потребностями региона. По результатам исследования CDTO ОВА и цифровые команды реализовали 125 проектов. Среди них:
  • 13 экологических проектов;
  • 17 кибербезопасных;
  • 15 оборонительных.
Кроме того, есть региональные проекты, масштабируемые в других областях, а именно:
  • Реестр пропусков в комендантский час
Реестр пропусков в комендантский час автоматизирует процесс оформления разрешений на передвижение в области, генерируя пропуска с уникальным QR-кодом для электронной проверки. Также сервис позволяет дистанционно аннулировать пропуск.
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Ключевые результаты за год:
  • 70 000 запросов на получение пропуска;
  • 56 000 пропусков выдано в электронном виде;
  • в 200 общинах функционирует электронный пропуск.
Проект реализован в трех областях: Винницкой, Львовской, Ровенской.
  • Учебные центры операторов БПЛА
Проект предусматривает создание обучающих центров для подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ветераны и гражданские могут бесплатно развить профессиональные навыки и стать квалифицированными специалистами для работы с БПЛА в различных сферах. За год обучения прошли более 2000 человек.
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Проект реализован в шести областях: Закарпатской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Киевской.
  • Внедрение облачного сервиса Cisco Umbrella DNS
Сервис защищает от вредоносных программ, вирусов, фишинга и других угроз, блокируя DNS-запросы к опасным сайтам и приложениям. В 2024 году его внедрили более 480 общин и более 1 200 учебных заведений. Всего за год проработано более 4,9 млрд запросов, из них 21,9 млн — заблокированы как потенциальные угрозы.
Проект реализован в 10 областях: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.
  • Мониторинг качества атмосферного воздуха
Мониторинг качества атмосферного воздуха предусматривает установку станций контроля качества воздуха и дозиметров для мониторинга радиационного фона, интегрированных с экологическими платформами. Это позволяет отображать состояние экологической безопасности в реальном времени. Установлено:
  • 106 стационарных станций мониторинга качества воздуха;
  • 49 дозиметров радиационного фона;
  • 12 мобильных дозиметров измерения радиации.
По материалам:
Finance.ua
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