Какие пенсионные льготы имеют работники сельского хозяйства — Finance.ua

Какие пенсионные льготы имеют работники сельского хозяйства Сегодня 21:05 — Личные финансы

Мужчины, работавшие трактористами-машинистами и непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах, а ныне — на предприятиях сельского хозяйства, имеют право на пенсию после достижения 55 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них — не менее 20 лет на указанной работе.

По действующему законодательству для этого было достаточно иметь только 25 лет общего стажа, но постепенно планку стали поднимать. Сейчас завершается переходный период. Трактористам, которые вскоре планируют выйти на досрочную пенсию, достаточно иметь 29 лет общего стажа, из которых не менее 20 лет трактористом. В период с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 будут требовать уже 29,5 лет, а с 1 апреля 2024 — 30 лет.

Читайте также Правительство выделило в ноябре 770 млн грн на пенсии и соцпомощь жителям Херсонщины

При оформлении досрочной пенсии тракторист должен предоставить справку, где указано о непосредственной занятости в производстве сельскохозяйственной продукции (если такой подробной записи нет в трудовой книжке). К таким людям, в частности, относятся работники, оформленные на работу трактористами-машинистами, имеющие соответствующие удостоверения и постоянно занятые на тракторах и других самоходных сельскохозяйственных машинах в течение полного сезона сельскохозяйственных работ в растениеводстве и животноводстве.

Единственное название профессии «тракторист-машинист» было введено в 1961 году. Она охватывает следующие профессии: бульдозерист; бульдозерист-скреперист; грейферист; комбайнер; машинист скрепера, скреперист; машинист экскаватора, самоходной широкозахватной сенокосилки; механик-комбайнер; тракторист; тракторист-бульдозерист. Бригадиры тракторных бригад могут пользоваться правом на эту пенсию, если они выполняют работу в сельском хозяйстве по вышеперечисленным профессиям.

Читайте также Кому в октябре не пересчитали пенсии

Доярки и свинарки-операторы

Женщины, работавшие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, а сейчас — на предприятиях сельского хозяйства, имеют право на пенсию по достижении 55 лет и при наличии стажа на указанных работах не менее 20 лет. Раньше такие женщины уходили на пенсию в 50 лет, но когда пенсионный возраст подняли до 60 лет, решили отсрочить и назначение досрочных пенсий.

При оформлении такой пенсии женщинам необходимо предоставить справку о выполнении установленных норм обслуживания. Под нормой обслуживания понимается количество голов коров или свиней, закрепленных за работницей, которых она обязана обслужить в течение установленного рабочего дня (смены) в определенных организационно-технических условиях.

Собирательницы табака

Женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и обработке табака, также имеют право на пенсию в 55 лет при стаже на указанных работах не менее 20 лет. Для назначения такой пенсии важно подтвердить занятость на перечисленных работах в течение полного сезона.

Многодетные женщины

Женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на пенсию вне зависимости от возраста и трудового стажа. Речь идет о воспитании детей до 14-летнего возраста, в том числе усыновленных. В случае право на пенсию фактически возникает после достижения пятым ребенком 14 лет. Такая пенсия назначается женщинам, занятым на постоянной работе в сельскохозяйственном производстве в колхозах, государственных хозяйствах, межхозяйственных предприятиях, кооперативах, арендных коллективах, а также в фермерских и других хозяйствах независимо от форм собственности и хозяйствования.

Напомним, что для остальных многодетных женщин действует несколько иная норма. Они имеют право на пенсию при достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Норма касается матерей, родивших пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Такая же норма касается матерей лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей (на орфанные заболевания), которым не установлена инвалидность.

Нюансы подтверждения колхозного стажа

При исчислении стажа работы в колхозе за период после 1965 г., если член колхоза не выполнял без уважительных причин установленного минимума трудового участия в общественном хозяйстве, учитывается время работы по фактической продолжительности. Проще говоря, если человек отработал в каком-нибудь году 150 трудодней, а нормой было установлено 200, то в стаж зачислят только 150 дней. Если же, наоборот, человек отработает в этом году не менее 200 трудодней, то в стаж зачислят весь год календарно.

Стаж в колхозе обычно подтверждается не обычной трудовой книжкой, а трудовой книжкой колхозника. Именно в ней и указывается установленный минимум трудового участия и количество произведенных трудодней.

Читайте также Прожиточный минимум повысят: как это повлияет на соцвыплаты и пенсии

Справки, выданные колхозами при оставлении членом колхоза работы, а также справки, выданные в более поздний период колхозами, впоследствии прекратившие свою деятельность, могут приниматься во внимание и тогда, когда они не содержат оснований для выдачи. Хотя во всех других случаях в справке о стаже обязательно должно быть указано, на основании каких первичных документов она выдана (выписки из приказов, лицевые счета и т.п.).

Следует напомнить, что речь идет о подтверждении периодов работы до 1 января 2004 года. Ведь, как известно, стаж после этой даты подтверждается, прежде всего, данными об уплате страховых взносов. Такое понятие, как трудодни, уже не в счет.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.