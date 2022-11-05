Прожиточный минимум повысят: как это повлияет на соцвыплаты и пенсии — Finance.ua

Прожиточный минимум повысят: как это повлияет на соцвыплаты и пенсии Сегодня 16:13 — Личные финансы

К прожиточному минимуму в Украине привязано большое количество разных выплат. Поэтому повышение прожиточного минимума больше ощущают граждане с хорошим финансовым положением, а не получающие мизерные соцвыплаты и пенсии.

В 2023 году повышение прожиточного минимума в Украине не планируется. Очередной рост произойдет в декабре 2022 года и сохранится на 2023 год.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2600 гривен, а для нетрудоспособных — 2027 гривен.

С 1 декабря его повысят до 2684 гривен и 2093 гривен соответственно. В частности, прогнозный размер минимальной заработной платы с 01.01.2023 должен составлять 6700 грн.

Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму

К прожиточному минимуму в Украине привязаны более 150 выплат.

Среди них:

минимальная пенсия, которую украинцы получают по возрасту и которая равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, а также остальные пенсии, включая максимальную, которая не может превышать 10 минимальных для нетрудоспособных лиц;

выплаты на детей; здесь рассчитывается отдельный прожиточный минимум для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет;

пособие для детей с инвалидностью;

выплаты матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка, размер такого пособия равен разнице между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи на каждого ее члена, с учетом возраста ребенка;

декретные выплаты для неработающих женщин могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (выплаты работающим женщинам привязаны к заработной плате по месту работы женщины);

алименты, гарантированный минимальный размер выплат на одного ребенка, оплачиваемого родителем или матерью в случае, если получают низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также к прожиточному минимуму привязаны такие выплаты, как штрафы, размер ЕСВ, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения. Размер этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности. Но повышение прожиточного минимума автоматически влияет на необходимость перерасчета большого количества других выплат.

Что планируют изменить при расчете прожиточного минимума

Для решения проблемы в Украине был разработан и зарегистрирован законопроект № 5045. Если он будет принят, то прожиточный минимум в Украине будет определять только размер минимальной заработной платы, минимальной пенсии, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов социальной помощи, являющихся основным источником доходов.

В рамках нового расчета предусматривается, что размер прожиточного минимума будет заключаться в определении продовольственной составляющей в соответствии с физиологической потребностью организма человека. В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости наборов продуктов питания и непродовольственных товаров составит 50% на 50%. То есть, половина суммы прожиточного минимума должна обеспечить месячное питание, а вторая половина — другие непродовольственные товары.

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