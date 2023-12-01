Какие новые авто украинцы покупали в ноябре: самые популярные марки — Finance.ua

Какие новые авто украинцы покупали в ноябре: самые популярные марки Сегодня 20:01 — Личные финансы

Какие новые авто украинцы покупали в ноябре: самые популярные марки

В ноябре украинцы купили около 5,4 тыс. автомобилей. По сравнению с октябрем, регистрации новых легковых автомобилей упали на 6%. В то же время по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что на уменьшение количества регистраций, очевидно, повлияло блокирование границы польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились.

«Всего за 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — добавили в Укравтопроме.

Самой популярной маркой на рынке новых авто остается Toyota. В ноябре было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки. По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

На втором месте Škoda — 517 шт. (+8% к октябрю; +90% к ноябрю 2022 г.)

Третий результат у Volkswagen — 476 шт. (-17%; +266%)

Также в Топ-10 месяца попали:

Renault — 383 ед.;

Nissan — 309 ед.;

BMW — 253 ед.;

Mercedes-Benz — 222 ед.;

Mazda — 189 ед.;

Suzuki — 180 ед.;

Citroen — 178 ед.

Титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В течение месяца свои первые номерные знаки получили 355 автомобилей этой модели.

Напомним, ранее Укравтопром сообщал , что лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем всего на 9,3%. Худший показатель у Maserati Quattroporte — этот спортивный седан через 5 лет сохраняет всего 35,5% от своей первоначальной стоимости.

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