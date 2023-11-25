Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість — Finance.ua

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Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість

Особисті фінанси
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Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість
Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість
Найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). За 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%. Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.
Про це пише Укравтопром.
«За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації», — сказано в повідомленні.

10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації

Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:
  1. Porsche 911 (coupe) — втрачає 9,3% початкової ціни.
  2. Porsche 718 Cayman — 17,6%.
  3. Toyota Tacoma — 20,4%.
  4. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%.
  5. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%.
  6. Subaru BRZ — 23,4%.
  7. Chevrolet Camaro — 24,2%.
  8. Toyota C-HR — 24,4%.
  9. Subaru Crosstrek — 24,5%.
  10. Toyota Corolla — 24,5%.
Моделі із найвищим зносом:
  1. Maserati Quattroporte — втрачає 64,5% початкової ціни.
  2. BMW 7 Series — 61,8%.
  3. Maserati Ghibli — 61,3%.
  4. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%.
  5. Cadillac Escalade ESV — 58,5%.
  6. BMW X5 — 58,2%.
  7. Infiniti QX80 — 58,1%.
  8. Maserati Levante — 57,8%.
  9. Jaguar XF — 57,6%.
  10. Audi A7 — 57,2%.
Нагадаємо, упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків, виготовлених у США. Середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.
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За матеріалами:
Finance.ua
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