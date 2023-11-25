Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість — Finance.ua

Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість Сьогодні 13:25 — Особисті фінанси

Авто, які найкраще та найгірше зберігають свою вартість

Найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). За 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%. Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.

Про це пише Укравтопром.

«За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації», — сказано в повідомленні.

10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації

Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:

Porsche 911 (coupe) — втрачає 9,3% початкової ціни. Porsche 718 Cayman — 17,6%. Toyota Tacoma — 20,4%. Jeep Wrangler/Unlimited — 20,8%. Honda Civic (sedan/hatch) — 21,5%. Subaru BRZ — 23,4%. Chevrolet Camaro — 24,2%. Toyota C-HR — 24,4%. Subaru Crosstrek — 24,5%. Toyota Corolla — 24,5%.

Моделі із найвищим зносом:

Maserati Quattroporte — втрачає 64,5% початкової ціни. BMW 7 Series — 61,8%. Maserati Ghibli — 61,3%. BMW 5 Series (hybrid) — 58,8%. Cadillac Escalade ESV — 58,5%. BMW X5 — 58,2%. Infiniti QX80 — 58,1%. Maserati Levante — 57,8%. Jaguar XF — 57,6%. Audi A7 — 57,2%.

Нагадаємо, упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків, виготовлених у США. Середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.

Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.