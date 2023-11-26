ТОП-10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается — Finance.ua

ТОП-10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается
Водителям важно знать и соблюдать все правила и требования Правил дорожного движения (ПДД). В разделе 31.4 ПДД перечислены различные требования, в соответствии с которыми эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена. Кроме того, за отсутствие отдельных вещей можно получить штраф полиции.
10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация легкового автомобиля запрещается:
- Отсутствуют или не работают стеклоочистители (31.4.4.а ПДД)
- Отсутствует зеркало заднего вида (31.4.7.а ПДД)
- Не работает звуковой сигнал (31.4.7.б ПДД)
- Не работают спидометр или одометр (31.4.7.г ПДД)
- Отсутствует бампер или заднее защитное устройство (31.4.7.е ПДД)
- Отсутствуют защитные фартуки или брызговики (31.4.7.е ПДД)
- Отсутствует медицинская аптечка с указанием типа ТС (31.4.7.є ПДД)
- Отсутствует знак аварийной остановки (31.4.7.є ПДД)
- Отсутствует исправный огнетушитель (31.4.7.є ПДД)
- Отсутствуют ремни безопасности или подголовники (31.4.7.ж ПДД)
Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП, управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.
Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющего неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, предусматривает наложение штрафа в размере 680 грн.
Повторное за год совершение любого из вышеперечисленных нарушений предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн. При этом водитель дополнительно будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.
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