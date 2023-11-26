ТОП-10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается — Finance.ua

ТОП-10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается Сегодня 16:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается

Водителям важно знать и соблюдать все правила и требования Правил дорожного движения (ПДД). В разделе 31.4 ПДД перечислены различные требования, в соответствии с которыми эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена. Кроме того, за отсутствие отдельных вещей можно получить штраф полиции.

10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация легкового автомобиля запрещается:

Отсутствуют или не работают стеклоочистители (31.4.4.а ПДД) Отсутствует зеркало заднего вида (31.4.7.а ПДД) Не работает звуковой сигнал (31.4.7.б ПДД) Не работают спидометр или одометр (31.4.7.г ПДД) Отсутствует бампер или заднее защитное устройство (31.4.7.е ПДД) Отсутствуют защитные фартуки или брызговики (31.4.7.е ПДД) Отсутствует медицинская аптечка с указанием типа ТС (31.4.7.є ПДД) Отсутствует знак аварийной остановки (31.4.7.є ПДД) Отсутствует исправный огнетушитель (31.4.7.є ПДД) Отсутствуют ремни безопасности или подголовники (31.4.7.ж ПДД)

Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП, управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющего неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, предусматривает наложение штрафа в размере 680 грн.

Повторное за год совершение любого из вышеперечисленных нарушений предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн. При этом водитель дополнительно будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

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MMR По материалам:

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