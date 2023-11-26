ТОП-5 экономичных авто с автоматической коробкой передач — Finance.ua

ТОП-5 экономичных авто с автоматической коробкой передач Сегодня 19:11 — Фондовый рынок

Автомобиль, freepik.com

Машин с автоматическими трансмиссиями разных типов на дорогах все больше, но есть несколько водительских стереотипов, подтормаживающих их распространение. Одна из фобий о том, что автоматические трансмиссии очень повышают аппетит автомобиля.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autocar, Autobild, Автоцентр и компаний-производителей.

Когда автопроизводитель определяет расход топлива для новых моделей, он пользуется специальной, официально признанной методикой. И это не случайно, потому что аппетит машины очень зависит от условий движения и от стиля вождения. Это касается в равной степени и авто с «механикой», и комплектаций с «автоматом». В этой публикации мы будем оперировать техническими данными автопроизводителей и этот паспортный расход в абсолютном большинстве случаев реально доступен для рядового драйвера — хотя и не без нюансов.

Почему машины с «автоматом» — прожоры

Во-первых, это не всегда так. А во-вторых, за все приходится платить — и за комфортную трансмиссию тоже. На самом деле веские конструктивные основания для перерасхода горючего есть только у одного из четырех видов автоматических трансмиссий — у классических АКП с планетарными передачами и гидротрансформатором. Именно гидротрансформатор, из-за проскальзывания потоков масла, и приводит к заметной потере мощности. У остальных «автоматов» столь принципиальных причин для прожорливости нет.

Renault Megane III

Эту модель мы не зря поставили на первое место — «Меган» сегодня один из лидеров украинского рынка. Модель в принципе очень удачная, в Украине наиболее распространен в кузове универсал Grandtour и 5-дверный хэтчбек, хотя есть и другие варианты — 3-дверный хэтчбек Coupe, купе-кабриолет Megane СС с жесткой крышей и седан с названием Fluence. Все кузова пока успешно сопротивляются коррозии, то есть модель можно рекомендовать не только за хорошо известный двигатель и удачную трансмиссию. Именно дизель 1.5 dCI (85 — 110 л.с.) — наиболее распространенный силовой агрегат. Мотор не только экономичный, но и надежен и долговечен, а еще очень тяговит с его 200 — 260 Нм. Автомат технически — современный преселективный робот EDC с шестью передачами и двумя сцеплениями, известен также под именами Getrag и Powershift. Заявленный расход топлива — от 4,0 л/100 км, и эксперты подтверждают этот показатель, хотя для его достижения нужно постараться.

Volkswagen Golf VII

Именно 1,4-литровый двигатель — самый беспроблемный в целом семействе TSI, а его 125-сильное исполнение является наиболее экономичным вариантом. Семиступенчатый преселективный «робот» DSG готов поспорить в экономичности с чистой «механикой» с опытным драйвером за рулем. Расход горючего в такой конфигурации до 5,0 л/100 км в смешанном цикле, при том что при необходимости такой Golf может выстрелить с места за 9,1 с до первой сотни. Напомним, что Volkswagen Golf VII при том — не какие-то малыш, а достаточно вместительный универсальный автомобиль С-класса.

Ravon R2

Долгое время этот компактный автомобильчик был самым дешевым новым автомобилем в Украине, а еще самой дешевой моделью с «автоматом». Причем АКП здесь — полноценная классическая гидромеханика, надежная и долговечная. Коробка не очень современная, всего-то 4-ступенчатая, но для легкой машинки В-класса этого вполне достаточно. Двигатель тоже не чудо технологий, но он мощный (85 л.с.) и из-за своей простоты безотказный. Собственно, и весь автомобиль еще недавно был Chevrolet`ом — модель Spark продавалась по всему миру. Средний расход топлива по данным производителя — 6,7 л/100 км. Больше, чем у других коллег в нашей подборке, но если учесть цену самой машины…

Citroen C4 II

Модель доступна в большинстве своем в кузове 5-дверный хэтчбек, хотя для отдельных рынков машина выпускалась и в версии седан. В паре с экономичным 1,6-литровым дизелем могло быть целых два вида автоматических трансмиссий — немного «дерганый» однодисковый «робот» и почти безупречная классическая гидромеханика от Aisin. Обе коробки — 6-ступенчатые, обе обещают расход топлива 3,5 — 4,4 л/100 км соответственно в режимах трасса — город. И по динамике обе автоматические версии также почти равны (11,2 с и 11,1 с до 100 км/ч).

Smart ForTwo III

Не совсем типичный для украинских путей автомобильчик, однако, показателен с точки зрения расхода топлива — по паспортным данным, в смешанном цикле ему нужно только 4,2 — 4,5 л бензина на 100 км. Трехцилиндровый двигатель имеет турбину и 90 сил, что, однако, не превращает 900-килограммовую машинку в гоночный болид. Может, и хорошо, ведь по геометрическим данным и управляемости она тоже не мечта уличного гонщика. Вместо этого коробка-«автомат» продвинутая, это преселективный 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями — именно благодаря ему у этого автомобиля скромный аппетит.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.