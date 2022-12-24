Какие налоги уплачиваются с процентов по депозиту — Finance.ua

Какие налоги уплачиваются с процентов по депозиту Сегодня 15:27 — Кредит&Депозит

Какие налоги уплачиваются с процентов по депозиту

По состоянию на сегодняшний день в Украине с дохода, полученного от размещения депозита, придется уплатить налог на доходы 18% + 1,5% военного сбора.

Об этом сообщает ФинКульт.

«В Украине 1 апреля 2014 года был введен налог на прибыль с депозита в размере 15%. В 2015 году налог на прибыль с депозита был увеличен с 15% до 20%. В то же время был введен „военный сбор“ в размере 1,5%, доходы от которого идут на нужды армии. Таким образом, налог на проценты по размещенным депозитам в 2015 году составил 21,5%. В 2016 году налог на проценты по депозиту был снижен с 20% до 18%. Военный сбор остался неизменным. Общая сумма налогов, уплачиваемых вкладчиком по депозитному доходу, составляет 19,5%», — сказано в сообщении.

Сейчас налогом облагаются только полученные проценты по вкладу — основная сумма депозита не облагается налогом.

Банк выступает в роли налогового агента для вкладчика и платит за него вышеупомянутые налоги.

«Обратите внимание на тарифы и комиссии по обслуживанию — это может быть дополнительными расходами. Обязательно ознакомьтесь на сайте банка со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц, в которой содержится общая информация о системе гарантирования вкладов, максимальном размере возмещения и какие вклады подпадают под гарантии Фонда. Проверьте, распространяются ли гарантии ФГВФЛ именно на выбранный вами вклад», — говорят в ФинКульте.

Справка Finance.ua:

объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, вырос на 2,5% до 883,638 млрд гривен по состоянию на 1 декабря по сравнению с данными на 1 ноября;

согласно обзору НБУ банковского сектора за ноябрь, июньское повышение учетной ставки увеличило стоимость рефинанса для банков, что стимулировало финучреждения замещать его депозитами.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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