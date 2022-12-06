Валюта под депозит: в банках рассказали, пользуется ли популярностью вклад — Finance.ua

Валюта под депозит: в банках рассказали, пользуется ли популярностью вклад Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Валюта под депозит: в банках рассказали, пользуется ли популярностью вклад

Ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией 200 млн долларов.

Об этом пишет Фокус.

По классическим депозитам в долларах и евро дохода нет — ставки в крупных банках на уровне 0,1% годовых. Такой же доход будет в случае размещения гривны на депозит с конвертацией — по истечении срока клиент может забрать доллары или евро. Максимальная сумма такого вклада с покупкой валюты под депозит — 100 тыс. грн.

«Депозит с конвертацией в валюту — в общем, удачный эксперимент. Смог предотвратить „бегство“ гривны и наличный рынок. Позволил банкам прекратить отток валюты, а населению несколько защитить сбережения. Плюс в определенной степени способствовал относительной стабилизации наличного курса: значительно не изменился», — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

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В банках отмечают интерес клиентов к вкладам с покупкой валюты под него.

«Такие продукты сегодня уже предлагает большинство банковских учреждений, и они пользуются определенным стабильным спросом. Но сказать, что этот тип продукта оказывает существенное влияние на динамику гривневого депозитного портфеля, не можем, спрос стабилен без существенной динамики роста. Определенная часть сбережений клиентов, безусловно, „перетекает“ в этот продукт, но до сих пор этот поток не является определяющим», — говорит руководитель отдела депозитов Управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Никита Малясов.

А по словам заместителя председателя правления банка «Южный» Максима Цымбала, депозитный продукт с конвертацией в доллар, запущенный НБУ в августе, приобрел большую популярность среди банков.

«Уже в сентябре объем покупки валюты на условиях размещения на депозит составил около 200 млн долларов. С 1 октября НБУ повысил лимит с 50 тысяч гривен до 100 тысяч гривен, но это не повлияло на существенный рост объемов покупки валюты. В октябре объем покупки валюты под депозит составил примерно такую сумму, как и в сентябре», — отметил Цымбал.

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Фокус По материалам:

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