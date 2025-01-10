Какие марки легковушек продавали чаще всего в интернете в 2024 году — Finance.ua

Какие марки легковушек продавали чаще всего в интернете в 2024 году Сегодня 21:05 — Личные финансы

Какие марки легковушек продавали чаще всего в интернете в 2024 году

В 2024 году лидерами рынка оказались две марки: Volkswagen и ВАЗ, количественно они четко контрастируют с остальными.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Инфографика: eauto.org.ua

1. Volkswagen

Средний возраст: 15,8 лет

Средний пробег: 245 тыс. км

Средняя цена: $7 200

Количество созданных за год объявлений: 293 618 (18,4% от общего количества)

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Volkswagen уже много лет остается лидером украинского рынка. Причиной популярности является репутация бренда среди автомехаников, которые в свою очередь советуют эту марку своим клиентам, потенциальным покупателям, как надежную и универсальную, точнее — ремонтопригодную.

Кроме того, большое количество автомобилей импортируется из Европы, где Volkswagen является одним из самых массовых брендов.

2. ВАЗ (Lada)

Средний возраст: 28,2 лет

Средний пробег: 192 тыс. км

средняя цена: $1 100

Количество объявлений: 283 952 (17,8% от общего количества)

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«Сейчас, несмотря на возраст (и довольно странное значение среднего пробега в объявлениях, как для машин в возрасте около 30 лет) за $1100 можно приобрести авто, которое будет простым в ремонте и способно самостоятельно перемещаться, что завершает описание комплекса причин, почему ВАЗы до сих пор в столь значительном количестве присутствуют в объявлениях на нашем вторичном рынке», — рассказали эксперты.

3. BMW

Средний возраст: 15,7 лет

Средний пробег: 218 тыс. км

средняя цена: $10 400

Количество объявлений: 147 954 (9,3% от общего количества)

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BMW в этом рейтинге занимает третье место, несмотря на высокую среднюю цену — имидж и престиж, связанный с владением автомобилем этого бренда.

Еще один фактор — доступные авто с американских аукционов, он тоже играет свою роль в популярности той или иной марки на рынке.

Volkswagen и ВАЗ представляют две разные категории: первый — это известный европейский бренд со средним ценовым сегментом, второй — доступный автомобиль для суперминимального бюджета. Именно поэтому они удовлетворяют потребности разных социальных групп.

BMW (а также Audi и Mercedes-Benz, количественно не слишком отстающие от этой марки), со своей стороны, иллюстрирует стабильность интереса украинских автомобилистов к престижным авто даже на вторичном рынке.

Присутствие в первой десятке объявлений Renault, Ford, Skoda, Opel и Nissan объясняется вполне очевидными факторами: это популярные практичные автомобили по разумной цене, за что их ценят не только в Украине, но и в тех странах, где они представлены на первичном или вторичном рынках.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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