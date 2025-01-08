Средний возраст авто в Украине: что изменилось за год — Finance.ua

Средний возраст авто в Украине: что изменилось за год
Средний возраст легковых автомобилей в декабре 2024 года составил 16,2 года, что является идентичным показателем декабря 2023 года. В целом рынок подержанных автомобилей в Украине демонстрирует стабильность с заметными сезонными колебаниями.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
В течение исследуемого периода происходили колебания, однако все вернулось в «стартовую» точку. Это свидетельствует об относительной стабильности рынка в части возрастной структуры представленных автомобилей за год.
По сравнению с ноябрем 2024 г., когда средний возраст автомобилей достиг 15,7 года (минимальный показатель за период), в декабре 2024 года показатель вырос на 0,5 года. Это демонстрирует временное «омоложение» предложений в ноябре, которое не закрепилось на длительное время.
Обычно подобная картина наблюдается, когда происходит определенное уменьшение темпов продаж «свежепригнанных» авто, средний возраст которых меньше, что, собственно, и произошло в ноябре.
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За анализируемый период минимальное значение среднего возраста автомобилей было зафиксировано в ноябре 2024 года — 15,7 года, а максимальное — в мае 2024 года, когда этот показатель достиг 17,3 года. Это свидетельствует о заметной динамике возрастных характеристик автомобилей в течение года.
Напомним, инженеры общегерманского автомобильного клуба ADAC в 2024 году протестировали 84 модели автомобилей разных классов, ценовых категорий и типов привода, определив лучшие и худшие авто года.
Победителем автотестов стал семейный электромобиль VW ID.7. Лидеры рейтинга:
- VW ID.7 Tourer GTX;
- BMW i5 eDrive40;
- Porsche Taycan Performancebatterie Plus;
- Skoda Enyaq 85x.
Самой высокой позицией для автомобиля с ДВС было 8 место, которое досталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.
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