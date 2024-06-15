Какие легковые авто пользуются наибольшей популярностью в частном и корпоративном секторах авторынка — Finance.ua

Какие легковые авто пользуются наибольшей популярностью в частном и корпоративном секторах авторынка Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

Какие легковые авто пользуются наибольшей популярностью в частном и корпоративном секторах авторынка

В мае украинский автопарк пополнился более чем 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 65% легковых автомобилей было продано частным клиентам, а 35% приобрели юридические лица.

Об этом пишет «Укравтопром».

По сравнению с маем прошлого года объемы продаж новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка почти не изменились, а в корпоративном увеличились на 26%.

Частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 — 400 ед.;

Kia Sportage — 134 ед.;

Mazda CX5 — 121 ед.;

Volkswagen iD.4 — 105 ед.;

Renault Duster — 103 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 288 ед.;

Mitsubishi L200 — 139 ед.;

Skoda Kodiaq — 79 ед.;

Toyota RAV-4 — 75 ед.;



Kia Cee’d — 72 ед.



Напомним, в мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) — электрокроссоверы.

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Среди производителей которых лидирует Tesla с весомой долей 27,3%, далее, с двойным отрывом следует Volkswagen (13,3%). В тройку лидеров также вошел Hyundai (11,7%). Приведенные на слайде 15 марок фактически покрывают весь рынок — 96,3%. За его пределами остается несколько малоизвестных изготовителей.

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