ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото) — Finance.ua

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
По мнению автоэкспертов, американские производители достаточно неоднозначны, когда речь идет о надежности автомобилей массового рынка. Некоторые модели чрезвычайно надежны, в то время как другие — совершенно им противоположны.
Аналитики Hot Cars проконсультировались с проверенными автомобильными центрами данных, чтобы определить десятку новых американских массовых автомобилей с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в 2024 году.
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При исследовании специалисты выяснили, сколько стоит эксплуатация каждого транспортного средства в течение первых 5 и 10 лет владения.
10 место. 2024 Шевроле Equinox
Расходы на техническое обслуживание Chevy Equinox
|Более 5 лет
|2263 доллара США
|Более 10 лет
|8616 долларов США
|Рейтинг надежности
|56/100
9 место. 2024 Buick Envision
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2287 долларов США
|Более 10 лет
|8521 доллар США
|Рейтинг надежности
|47/100
8 место. 2024 Шевроле Trax
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2212 доллара США
|Более 10 лет
|8512 долларов США
|Рейтинг надежности
|43/100
7 место. 2024 GMC Yukon
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2360 долларов США
|Более 10 лет
|8300 долларов США
|Рейтинг надежности
|47/100
6 место. 2025 Buick Encore GX
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2158 долларов США
|Более 10 лет
|8264 доллара США
|Рейтинг надежности
|47/100
5 место. 2024 GMC Acadia
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2119 долларов США
|Более 10 лет
|7817 долларов США
|Рейтинг надежности
|55/100
4 место. Chevrolet Corvette 2024 года
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2259 долларов США
|Более 10 лет
|7714 долларов США
|Рейтинг надежности
|43/100
3 место. 2024 GMC Terrain
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|2063 доллара США
|Более 10 лет
|7706 долларов США
|Рейтинг надежности
|56/100
2 место. Ford Mustang 2024 года
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|1195 долларов США
|Более 10 лет
|7093 доллара США
|Рейтинг надежности
|59/100
1 место. 2024 Шевроле Malibu
Расходы на техническое обслуживание
|Более 5 лет
|1718 долларов США
|Более 10 лет
|6460 долларов США
|Рейтинг надежности
|43/100
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