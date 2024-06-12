ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото) — Finance.ua

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото) Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)

По мнению автоэкспертов, американские производители достаточно неоднозначны, когда речь идет о надежности автомобилей массового рынка. Некоторые модели чрезвычайно надежны, в то время как другие — совершенно им противоположны.

Аналитики Hot Cars проконсультировались с проверенными автомобильными центрами данных, чтобы определить десятку новых американских массовых автомобилей с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в 2024 году.

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При исследовании специалисты выяснили, сколько стоит эксплуатация каждого транспортного средства в течение первых 5 и 10 лет владения.

10 место. 2024 Шевроле Equinox

Расходы на техническое обслуживание Chevy Equinox

Более 5 лет 2263 доллара США Более 10 лет 8616 долларов США Рейтинг надежности 56/100

9 место. 2024 Buick Envision

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2287 долларов США Более 10 лет 8521 доллар США Рейтинг надежности 47/100

8 место. 2024 Шевроле Trax

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2212 доллара США Более 10 лет 8512 долларов США Рейтинг надежности 43/100

7 место. 2024 GMC Yukon

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2360 долларов США Более 10 лет 8300 долларов США Рейтинг надежности 47/100

6 место. 2025 Buick Encore GX

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2158 долларов США Более 10 лет 8264 доллара США Рейтинг надежности 47/100

5 место. 2024 GMC Acadia

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2119 долларов США Более 10 лет 7817 долларов США Рейтинг надежности 55/100

4 место. Chevrolet Corvette 2024 года

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2259 долларов США Более 10 лет 7714 долларов США Рейтинг надежности 43/100

3 место. 2024 GMC Terrain

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 2063 доллара США Более 10 лет 7706 долларов США Рейтинг надежности 56/100

2 место. Ford Mustang 2024 года

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 1195 долларов США Более 10 лет 7093 доллара США Рейтинг надежности 59/100

1 место. 2024 Шевроле Malibu

Расходы на техническое обслуживание

Более 5 лет 1718 долларов США Более 10 лет 6460 долларов США Рейтинг надежности 43/100

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