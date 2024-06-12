ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
По мнению автоэкспертов, американские производители достаточно неоднозначны, когда речь идет о надежности автомобилей массового рынка. Некоторые модели чрезвычайно надежны, в то время как другие — совершенно им противоположны.
Аналитики Hot Cars проконсультировались с проверенными автомобильными центрами данных, чтобы определить десятку новых американских массовых автомобилей с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в 2024 году.

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При исследовании специалисты выяснили, сколько стоит эксплуатация каждого транспортного средства в течение первых 5 и 10 лет владения.

10 место. 2024 Шевроле Equinox

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание Chevy Equinox
Более 5 лет2263 доллара США
Более 10 лет8616 долларов США
Рейтинг надежности56/100

9 место. 2024 Buick Envision

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2287 долларов США
Более 10 лет8521 доллар США
Рейтинг надежности47/100

8 место. 2024 Шевроле Trax

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2212 доллара США
Более 10 лет8512 долларов США
Рейтинг надежности43/100

7 место. 2024 GMC Yukon

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2360 долларов США
Более 10 лет8300 долларов США
Рейтинг надежности47/100

6 место. 2025 Buick Encore GX

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2158 долларов США
Более 10 лет8264 доллара США
Рейтинг надежности47/100

5 место. 2024 GMC Acadia

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2119 долларов США
Более 10 лет7817 долларов США
Рейтинг надежности55/100

4 место. Chevrolet Corvette 2024 года

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2259 долларов США
Более 10 лет7714 долларов США
Рейтинг надежности43/100

3 место. 2024 GMC Terrain

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет2063 доллара США
Более 10 лет7706 долларов США
Рейтинг надежности56/100

2 место. Ford Mustang 2024 года

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет1195 долларов США
Более 10 лет7093 доллара США
Рейтинг надежности59/100

1 место. 2024 Шевроле Malibu

ТОП-10 американских авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году (фото)
Расходы на техническое обслуживание
Более 5 лет1718 долларов США
Более 10 лет6460 долларов США
Рейтинг надежности43/100
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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