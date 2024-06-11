Mercedes достиг прогресса в разработке автомобильных аккумуляторов — Finance.ua

Mercedes достиг прогресса в разработке автомобильных аккумуляторов Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Mercedes достиг прогресса в разработке автомобильных аккумуляторов

Mercedes-Benz и Stellantis совместно с американским разработчиком Factorial Energy приступили к финальному тестированию новых твердотельных аккумуляторов. Эти батареи, обещающие революцию в автомобильной отрасли, обеспечивают запас хода до 1000 километров и на 40% легче традиционных литий-ионных аккумуляторов.

Новая технология использует неорганические жесткие электролиты, которые заменяют жидкие и органические электролиты в современных литий-ионных батареях. Это значительно повышает плотность энергии, безопасность и скорость подзарядки, делая батареи более компактными и легкими.

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Mercedes получил образцы батарей емкостью 106 Ач от Factorial Energy и теперь интегрирует эти ячейки в свои аккумуляторные блоки для серии тщательных испытаний. Цель — достижение оптимальной производительности и коммерческой пригодности.

Новые батареи обеспечат автономность до 1000 километров для продвинутых моделей автомобилей, занимая на треть меньше места по сравнению с традиционными литиево-ионными аккумуляторами. Коммерческий запуск намечен на 2026 год.

В гонке за разработку твердотельных батарей участвует и Volkswagen, инвестировавший в стартап Quantumscape. Эта компания уже достигла значительных результатов, создавая ячейки, способные выдерживать более 1000 циклов зарядки и разрядки, что соответствует пробегу более 500 тысяч км для электромобиля с запасом хода 500 км.

MMR По материалам:

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