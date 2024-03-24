Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине — Finance.ua

Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине Сегодня 11:16 — Личные финансы

Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине

Большое количество украинских пенсионеров получают выплаты около 3 тыс. грн. Эта сумма не покрывает все нужды граждан. Особенно тяжело доводится тем, кто не имеет финансовой поддержки со стороны родственников. Поэтому пенсионеры могут оказаться в очень экономически уязвимом положении. Именно поэтому в Украине действуют пенсионные льготы.

Об этом пишет издание «Апостроф».

Читайте также Имеют ли все пенсионеры право на продление выплат ВПЛ с 1 марта

На какие льготы могут претендовать украинские пенсионеры

1. Бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. При наличии удостоверения пенсионеры могут воспользоваться этой льготой. Отмечается, что бесплатно можно воспользоваться всем наземным транспортом, кроме такси.

Также они могут воспользоваться бесплатным проездом в железнодорожном транспорте пригородного сообщения независимо от места жительства.

Читайте также Некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь

2. Субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах;

3. Бесплатная юридическая помощь. Такая льгота финансируется из государственного бюджета полностью или частично.

4. Место на парковке. Пенсионеры могут бесплатно парковать транспортные средства.

Читайте также Будут ли блокировать счета пенсионерам, не прошедшим идентификацию

5. Минус один налог. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога.

Напомним, с этого месяца в Украине начали проводить индексацию пенсий гражданам, уплачивающим страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.