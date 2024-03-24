Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине — Finance.ua

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Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине

Личные финансы
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Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине
Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Украине
Большое количество украинских пенсионеров получают выплаты около 3 тыс. грн. Эта сумма не покрывает все нужды граждан. Особенно тяжело доводится тем, кто не имеет финансовой поддержки со стороны родственников. Поэтому пенсионеры могут оказаться в очень экономически уязвимом положении. Именно поэтому в Украине действуют пенсионные льготы.
Об этом пишет издание «Апостроф».
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На какие льготы могут претендовать украинские пенсионеры

1. Бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. При наличии удостоверения пенсионеры могут воспользоваться этой льготой. Отмечается, что бесплатно можно воспользоваться всем наземным транспортом, кроме такси.
Также они могут воспользоваться бесплатным проездом в железнодорожном транспорте пригородного сообщения независимо от места жительства.
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2. Субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах;
3. Бесплатная юридическая помощь. Такая льгота финансируется из государственного бюджета полностью или частично.
4. Место на парковке. Пенсионеры могут бесплатно парковать транспортные средства.
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5. Минус один налог. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога.
Напомним, с этого месяца в Украине начали проводить индексацию пенсий гражданам, уплачивающим страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
По материалам:
Фокус
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