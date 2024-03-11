Будут ли блокировать счета пенсионерам, не прошедшим идентификацию — Finance.ua

Будут ли блокировать счета пенсионерам, не прошедшим идентификацию Сегодня 09:12 — Личные финансы

Будут ли блокировать счета пенсионерам, не прошедшим идентификацию

Пенсионеры-ВПО «первой волны» (т.е. переместившиеся до 24.02.2022) должны каждые 6 месяцев проходить идентификацию для продолжения выплаты пенсии.

Специалисты Юридического справочника для ВПЛ рассказали , действительно ли блокируют счета тем пенсионерам, которые не прошли идентификацию.

не соответствует действительности. Как сообщает Министерство социальной политики Украины , распространяемая СМИ информация о блокировании банковских карт таких пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них

Причин тому несколько:

в нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения, нет никакой нормы, предусматривающей такое блокирование;

У Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.



Значит ли это, что счет не может быть заблокирован? Нет. Блокировка счетов, на которых длительное время отсутствует движение средств, осуществляется банками на основании их внутренних правил. Однако это не область влияния государства.

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«Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств не перечисляется на его карточный счет», — отмечают юристы.

Зачем вообще эта идентификация

Смысл процедуры заключается в том, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ до 24.02.2022 года проживает на временно оккупированной территории. Поэтому в такой ситуации у государства нет возможности выяснить информацию о том, не потерял ли держатель карты не к ней доступ (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и жив ли человек. Именно поэтому для продолжения выплат таким лицам было принято решение проводить идентификацию получателей пенсии.

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Что происходит с пенсией, если счет заблокирован банком

До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность — то есть не пройдет идентификацию, пенсия и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карту. Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому пенсионеру на его счет.

Справка Finance.ua:

Напомним, до 31 марта 2024 года указанным выше лицам необходимо пройти идентификацию одним из доступных способов:

лично обратиться с документом, удостоверяющим личность в сервисные центры Пенсионного фонда;

авторизироваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной подписи «Дія.Підпис»;



в случае проживания за границей лично обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для удостоверения факта, что человек жив;



пройти идентификацию по видеоконференцсвязи.



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