В Украине впервые проиндексировали пенсии для всех категорий пенсионеров одновременно — Finance.ua

В Украине впервые проиндексировали пенсии для всех категорий пенсионеров одновременно Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Украине впервые проиндексировали пенсии для всех категорий пенсионеров одновременно

С 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Расходы на индексацию пенсий и увеличение надбавок, доплат и повышений к пенсиям будут осуществлены в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда и средств, предусмотренных в госбюджете на пенсионное обеспечение на 2024 год.

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Это уже третья индексация пенсий с начала войны. С 1 марта рост пенсии каждого пенсионера будет индивидуальным и будет касаться более 10 миллионов украинцев. Поскольку одной из задач индексации является улучшение материального положения пенсионеров, справедливо, по мнению Минфина, обеспечение индексации пенсий гражданам, получающим наименьшие выплаты.

Понимаем, что пенсии являются основным источником существования наших пенсионеров и их выплата является приоритетным обязательством перед людьми преклонного возраста, поэтому, несмотря на войну, продолжаем обеспечивать ее своевременную выплату", — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Справка Finance.ua:

в 2024 году Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году», согласно которому коэффициент индексации составляет почти 8%;

в среднем пенсии вырастут на 322 грн, а средняя пенсия в Украине составит 5717 гривен;

также с 1 марта повышен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2093 грн до 2361 гривны. Это позволит увеличить размеры надбавок, доплат и повышений к пенсиям, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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