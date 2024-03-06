В Пенсионном фонде объяснили пенсионерам, как узнать результаты видеоидентификации — Finance.ua

В Пенсионном фонде объяснили пенсионерам, как узнать результаты видеоидентификации Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Пенсионном фонде объяснили пенсионерам, как узнать результаты видеоидентификации

Пенсионный фонд Украины разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Пенсионера или его законного представителя или помощника сообщают о результатах видеоидентификации по электронной почте.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Кроме того, пенсионеру, отметившему в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты прохождения идентификации направляются в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua в раздел «Мои обращения».

Результаты проведенной видеоидентификации хранятся в личном кабинете пенсионера в его электронном пенсионном деле на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, перечень мессенджеров, которые могут быть использованы для проведения видеоидентификации, размещается на официальном веб-сайте ПФУ.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения). В ходе видеоидентификации уполномоченный работник проводит видеофиксацию:

человека, видеоидентификация которой проводится;

человека с собственным идентификационным документом / документом, удостоверяющим личность, а именно страницы / стороны, которые содержат фото владельца.

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Видеофиксация производится таким образом, чтобы видеоизображения позволяли однозначно распознать человека и детали идентификационного документа/удостоверяющего личность (в частности фото, идентификационные данные, содержащиеся на такой странице идентификационного документа). Подробнее о видеофиксации здесь

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Сеанс будет длиться ориентировочно 20 минут;

как отмечается в документе, постановлением Кабинета министров от 4 августа 2023 г. № 806 предусмотрено, что по заявлениям через веб-портал ПФУ выплата пенсии может быть возобновлена ​​в случае установления личности пенсионера в режиме видеоконференцсвязи;

с 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Расходы на индексацию пенсий и увеличение надбавок, доплат и повышений к пенсиям будут осуществлены в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда и средств, предусмотренных в госбюджете на пенсионное обеспечение на 2024 год.

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