Какие льготы на образование для военнослужащих и их семей действуют в 2026 году

Личные финансы
31
Льготы на образование — одно из направлений поддержки военнослужащих со стороны государства. Министерство обороны напомнило, какими льготами на образование могут воспользоваться защитники и их родные в 2026 году.
Образовательные льготы для военнослужащих

Согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», защитники имеют право на обучение, в том числе на получение последипломного образования и повышение квалификации в:
  • высших военных учебных заведениях;
  • военных учебных подразделениях высшего образования;
  • учреждениях профессионального высшего военного образования;
  • других учреждениях высшего образования.
Военнослужащим, которые приняты на военную службу по контракту лиц офицерского состава, разрешается учиться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы после прохождения ими срока службы, равного времени их обучения для получения предварительной степени высшего образования.
Другим категориям военнослужащих разрешается учиться в других вузах без отрыва от службы в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины. Это касается и военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющих высшего образования.
В то же время такая льгота не предусмотрена для военнослужащих, проходящих базовую военную службу, военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, и военную службу по призыву лиц офицерского.

Льготы на образование для детей военнослужащих

Детям военнослужащих по месту жительства их семей в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.
Человек, у которого один из родителей — военнослужащий, имеющий выслугу в календарном исчислении 20 лет и более, человек, у которого один из родителей является гражданином, уволенным с военной службы по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, выслуга лет в календарном исчислении которого составляет 20 лет с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, пользуется преимущественным правом зачисления в:
  • военные лицеи;
  • лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;
  • высшие военные учебные заведения и высшие учебные заведения, в составе которых есть военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки;
  • заведения профессионального высшего военного образования.
Это возможно при успешной сдаче экзаменов и соответствия другим требованиям и правилам приема в эти учебные заведения, в течение трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования.
Лицо, у которого один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признанным судом без вести отсутствующим лицом при исполнении им обязанностей военной службы, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования зачисляется вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие учебные заведения бюджетов.
Согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», государство обеспечивает участникам боевых действий (лицам, с инвалидностью в результате войны) и их детям, в том числе детям, обучающимся по дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Государственная целевая поддержка для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования предоставляется в виде:
  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии;
  • безвозмездного обеспечения учебниками;
  • безвозмездного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
  • безвозмездного проживания в общежитии;
  • других мер, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются Кабинетом Министров Украины.
По материалам:
Finance.ua
