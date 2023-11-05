Какие льготы могут получать дети военных в Украине — Finance.ua

Какие льготы могут получать дети военных в Украине Сегодня 14:42 — Личные финансы

Какие льготы могут получать дети военных в Украине

В Украине дети военнослужащих и участников боевых действий могут рассчитывать на некоторые льготы. Они базируются на правах ребенка об образовании, отдыхе и получении медицинской помощи.

Об этом пишет РБК-Украина.

Какие льготы существуют для детей

Согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», совершеннолетним детям, проживающим вместе с папой, мамой или другим законным представителем, выплачивают помощь в случае захвата военнослужащих в плен, интернирования военнослужащих или их увольнения, или признания их в установленном законом порядке без вести отсутствующими или умершими.

В каждом случае выплата производится не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

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Военнослужащие и их родственники имеют право не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях. Таким же правом пользуются члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести. К таким членам семей относятся: родители, супруг/супруга, несовершеннолетние дети, а также дети — лица с инвалидностью с детства независимо от возраста.

Детям военнослужащих по месту жительства в первоочередном порядке предоставляют места в государственных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

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К тому же дети, не достигшие совершеннолетия, имеют право на пенсию в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» за погибшего военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Социальные гарантии для взрослых членов семей

Члены семей военнослужащих имеют преимущественное право при принятии на работу и на оставление в должности при сокращении штата работников.

Кроме того, такие граждане имеют право на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с выплатой на период обучения средней зарплаты.

Женам или мужьям военнослужащих по месту работы выплачивают денежную помощь в размере среднемесячной зарплаты при расторжении трудового договора в связи с переводом мужа или жены на службу в другую местность.

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Если жена или муж военного временно теряет трудоспособность, листки нетрудоспособности оплачивают в размере 100% среднемесячной зарплаты вне зависимости от страхового стажа.

Кстати, в отношении страхового стажа родственникам военного засчитывается период проживания вместе с мужем или женой в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности, но не более 10 лет.

Действие настоящего Закона не распространяется на:

членов семей военнослужащих, военнообязанных и резервистов, погибших или умерших во время прохождения военной службы (сборов), прохождения службы в резерве в результате совершения ими уголовного или административного правонарушения;

если гибель (смерть) военнослужащего, военнообязанного или резервиста произошла в результате совершения ими действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, является следствием умышленного причинения телесного повреждения;

иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в ВСУ, кроме положений, касающихся денежного довольствия и предоставления отпусков военнослужащим.

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