Кого могут уволить с военной службы по состоянию здоровья: объяснение юриста — Finance.ua

Кого могут уволить с военной службы по состоянию здоровья: объяснение юриста Сегодня 13:47 — Личные финансы

Мобилизированные могут быть уволены со службы, если их физическое или психическое здоровье не соответствует стандартам, необходимым для выполнения воинских обязанностей.

Увольнение может быть временным или постоянным, объяснил юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Болезни, определяющие негодность в мирное и военное время

Если установлено, что состояние здоровья мобилизованного делает невозможным выполнение военных обязанностей или ставит под угрозу его здоровье, то его могут уволить со службы. Этот процесс включает медицинское освидетельствование и оценку военного врача или комиссии. Увольнение может быть временным или постоянным, в зависимости от состояния здоровья и норм действующего законодательства.

Перечень болезней, при которых военный может быть уволен с военной службы, содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

«Диагнозы для непригодности в мирное и военное время несколько отличаются. Список заболеваний, которые служат для увольнения с военной службы в мирное время, намного больше, чем в военное», — обращает внимание юрист.

Болезни, служащие основанием для освобождения от прохождения военной службы:

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания;

новообразования, болезни крови и кроветворных органов;

болезни эндокринной системы, нарушение питания и нарушение обмена веществ, их последствия;

нервной системы, болезни глаза и придаточного аппарата; болезни уха;

системы кровообращения;

органов дыхания;

органов пищеварения;

кожи и подкожной клетчатки;

костно-мышечной системы и соединительной ткани;

мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин.

В указанном Приложении можно ознакомиться более подробно, какие диагнозы подпадают под категорию военной непригодности. Но важно обратить внимание, что согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года «Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины», из списка исключены некоторые заболевания.

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