Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США — Finance.ua

Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США Сегодня 20:20

Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США

Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения после его передачи Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американские оборонные подрядчики, Lockheed Martin, General Dynamics и другие ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.

«Мы очень быстро перешли от 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц до 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственные мощности до 85 тыс. и даже до 100 тыс. снарядов в месяц», — сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Читайте также В оборонном комитете Рады предлагают мобилизовывать не только в ВСУ, но и на предприятия ВПК

Также подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронемашины, танки и артиллерию, используемое в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания RTX, которая производит в Украине ракеты AMRAAM (ракета класса «воздух-воздух». — Ред.), заявила, что с момента вторжения россии в феврале 2022 года она получила заказов на 3 млрд долларов, связанных с пополнением военных запасов Украины и США, и ожидает большего.

Читайте также Укроборонпром вместе с немецкой Rheinmetall создали совместное предприятие

Кроме того, в третьем квартале продажи сегмента оборонных систем компании Northrop Grumman выросли на 6% благодаря высокому спросу на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (РСЗО).

Издание подчеркивает, что подобные сообщения являются частью глобальной тенденции. Так, Шведский Saab повысил прогноз продаж на весь год, а немецкий Rheinmetall сообщил, что прибыль в третьем квартале подскочила благодаря высокому спросу на оружие и боеприпасы.

Добавляется, что руководители нескольких оборонных компаний также предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепями снабжения продолжают ограничивать их способность выполнять заказы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.