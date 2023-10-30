Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США — Finance.ua

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Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США

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Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США
Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США
Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения после его передачи Киеву.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что американские оборонные подрядчики, Lockheed Martin, General Dynamics и другие ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.
«Мы очень быстро перешли от 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц до 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственные мощности до 85 тыс. и даже до 100 тыс. снарядов в месяц», — сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Айкен.
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Также подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронемашины, танки и артиллерию, используемое в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания RTX, которая производит в Украине ракеты AMRAAM (ракета класса «воздух-воздух». — Ред.), заявила, что с момента вторжения россии в феврале 2022 года она получила заказов на 3 млрд долларов, связанных с пополнением военных запасов Украины и США, и ожидает большего.
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Кроме того, в третьем квартале продажи сегмента оборонных систем компании Northrop Grumman выросли на 6% благодаря высокому спросу на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (РСЗО).
Издание подчеркивает, что подобные сообщения являются частью глобальной тенденции. Так, Шведский Saab повысил прогноз продаж на весь год, а немецкий Rheinmetall сообщил, что прибыль в третьем квартале подскочила благодаря высокому спросу на оружие и боеприпасы.
Добавляется, что руководители нескольких оборонных компаний также предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепями снабжения продолжают ограничивать их способность выполнять заказы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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