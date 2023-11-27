Какие компании стали лидерами украинского опта во время большой войны — Finance.ua

Какие компании стали лидерами украинского опта во время большой войны
Согласно данным Индекса Опендатабот, почти половина из топ-10 самых успешных украинских оптовиков — это бизнесы, занимающиеся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
Об этом сообщается на сайте Опендатабот.
В топ-10 Индекса в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, который торгует энергетическими продуктами.
В перечне также есть бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн). Только две компании из перечня продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно).
В Индекс также попали фармкомпания Оптима Фарм и Метинвест-СМЦ. Суммарно эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грн.
Кто в топ-10
Неизменным лидером оптовой торговли второй год подряд является Кернел Трейд, входящая в группу Кернел Андрея Веревского. В 2022 году доход компании составил 67,92 млрд грн — на 21% меньше по сравнению с 2021 (85,79 млрд грн).
С доходом в 67,29 млрд грн до 2-й позиции рейтинга продвинулась ОККО (Антонов Виталий Борисович, Универсальная инвестиционная группа — УИГ). Заработки компании выросли в 1,6 раза в год в 2022 году.
Топ-3 замыкает табачная компания Тедис Украина Борис Кауфман. В прошлом году компания увеличила свой доход на 7% и заработала 64,95 млрд грн. Стоит отметить, что доход еще одной компании Индекса, специализирующейся на оптовой торговле табаком — Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн (украинский филиал международного производителя табачной продукции Phillip Morris International) — сократился на 15% в 2022 году.
Четвертое место Индекса занимает компания МХП Юрия Косюка. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Ее доход в 2022 году составил 46,73 млрд грн и почти не изменился по сравнению с 2021 (46 млрд грн).
На пятом месте перечня оказалась компания Оптима Фарм Андрея Губского. В 2022 году доходы компании уменьшились на 4% и составили 44,34 млрд грн.
Наибольший прирост дохода — в 1,8 раза в год — получила компания ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова. Доход этой компании в 36,68 млрд грн позволил подняться с 18 места в рейтинге 2021 года на 7 в рейтинге 2022 года.
А вот у другой компании Ахметова по топ-10 — Метинвест-СМЦ доходы сократились на 42% (2021 — 51,39 млрд грн, 2022 — 29,86 млрд грн).
Кого полномасштабная война вытеснила из топ-10
Топ-10 украинских оптовиков претерпел существенные изменения по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году из перечня выбыли две компании, специализирующиеся на торговле энергетическими продуктами. Речь идет о связанной с Коломойской компанией Юнайтед Энерджи, которая до начала полномасштабной войны была второй по заработкам в стране. В прошлом году Юнайтед Энерджи получила доход в 3,6 раза меньше по сравнению с 2021 годом (17,24 млрд грн) и потеряла 19 пунктов рейтинга.
Также в топ не попал Хим-Трейд (Дмитрий Фирташ). Уменьшив в 1,4 раза свой доход, компания опустилась на 12 позицию в рейтинге.
Также из десятки выбыли два бизнеса, специализирующихся на оптовой торговле зерном: Нибулон (Андрей Вадатурский). Доходы компании в прошлом году уменьшились в 2,7 раза к 2021 году, а значительная доля мощностей и оборудования до сих пор находится в оккупации.
АДМ-Юкрейн (дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company): их доход сократился в 1,5 раза к 2021 году.
Совокупный доход компаний топ-10 оптовой торговли в 2022 году уменьшился на 10% по сравнению с топ-10 в 2021 году.
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