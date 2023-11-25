Тройной удар по бизнесу. Экс-глава Совета Нацбанка назвал риски для экономики — Finance.ua

Тройной удар по бизнесу. Экс-глава Совета Нацбанка назвал риски для экономики Сегодня 21:28

Тройной удар по бизнесу. Экс-глава Совета Нацбанка назвал риски для экономики

Сейчас бизнес находится под тройным ударом. Один из них — война, которая уносит человеческие жизни, предприятия теряют квалифицированную рабочую силу из-за мобилизации или эмиграции.

Об этом в интервью Главкому рассказал экс-министр и экс-глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

По его словам, дальнейшая динамика рынка труда будет зависеть прежде всего от людей с их профессиональными навыками, потребительскими потребностями, амбициями и планами на будущее, а также того, как на это повлияет война.

«Люди — это основное, что должна сохранить Украина во время войны. В основе любого экономического процесса — человек с его профессиональными навыками, потребительскими нуждами, амбициями и планами на будущее», — подчеркнул Данилишин.

По оценкам Минэкономики сейчас уровень безработицы составляет около 20% рабочей силы. Экс-министр напомнил, что в мирное время естественным уровнем безработицы для Украины считался показатель 6%. То есть фиксируется гигантский разрыв.

«Сейчас бизнес находится под тройным ударом: уровень спроса на его продукцию упал до 75% от довоенных показателей; 2) стоимость кредитных ресурсов вдвое возросла по сравнению с довоенными показателями; 3) война уносит человеческие жизни, предприятия теряют квалифицированную рабочую силу из-за мобилизации или эмиграции», — объяснил экс-глава Совета НБУ.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.