Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные — Finance.ua
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Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные

Технологии&Авто
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Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные
Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные
В украинском автопарке растет доля китайских машин — преимущественно в сегменте продаж новых, а также в импорте подержанных моделей и внутренних перепродажах.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Рынок подержанных легковых автомобилей

В прошлом месяце в структуре внутренних перепродаж доля легковых автомобилей из Китая составила 1,4%.
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Самый популярный в этом сегменте- электрокроссовер китайского производства Volkswagen ID.4 Crozz. За месяц перепродано 88 таких авто.
На втором месте — Geely CK из 54 шт., а замыкает тройку лидеров Chery QQ (45 единиц).
Средний возраст автомобилей в этом сегменте — 9 лет.
Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные
На рынке первой регистрации импортируемых подержанных машин доля китайских авто составила 1%.
Лидирует Zeekr 001 (34 единицы) — представитель нового поколения китайских электромобилей премиум-класса.
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На втором месте — MG ZS (18 авто), третье занимает Zeekr 7X с 17 зарегистрированными единицами.
Средний возраст в этом сегменте — 3 года, что свидетельствует о преимуществе современных технологий и импорте молодых электроавто.

Рынок новых легковушек

Значительно более активная ситуация на рынке новых легковых автомобилей из Китая — в апреле их доля составила 14% всех первых регистраций (каждый седьмой новый автомобиль, зарегистрированный в Украине).
Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные
Лидером стал кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой BYD Song Plus с результатом 174 регистрации.
На втором месте — Zeekr 001 (62 шт.), который уверенно закрепляется как представитель нового «элитного Китая».
Третье место занял Audi Q4 — собранный в КНР для глобальных рынков, включая Европу — 56 регистраций.
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Аналитики отмечают, что автомобили китайского производства остаются заметной, но не определяющей частью украинского авторынка.
Их доля сейчас скромная на вторичном рынке, среди новых автомобилей китайская сборка довольно часто фигурирует в документах первой регистрации.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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