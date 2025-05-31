Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные — Finance.ua

Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Какие китайские автомобили выбирают украинские автомобилисты: новые и подержанные

В украинском автопарке растет доля китайских машин — преимущественно в сегменте продаж новых, а также в импорте подержанных моделей и внутренних перепродажах.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Рынок подержанных легковых автомобилей

В прошлом месяце в структуре внутренних перепродаж доля легковых автомобилей из Китая составила 1,4%.

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Самый популярный в этом сегменте- электрокроссовер китайского производства Volkswagen ID.4 Crozz. За месяц перепродано 88 таких авто.

На втором месте — Geely CK из 54 шт., а замыкает тройку лидеров Chery QQ (45 единиц).

Средний возраст автомобилей в этом сегменте — 9 лет.

На рынке первой регистрации импортируемых подержанных машин доля китайских авто составила 1%.

Лидирует Zeekr 001 (34 единицы) — представитель нового поколения китайских электромобилей премиум-класса.

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На втором месте — MG ZS (18 авто), третье занимает Zeekr 7X с 17 зарегистрированными единицами.

Средний возраст в этом сегменте — 3 года, что свидетельствует о преимуществе современных технологий и импорте молодых электроавто.

Рынок новых легковушек

Значительно более активная ситуация на рынке новых легковых автомобилей из Китая — в апреле их доля составила 14% всех первых регистраций (каждый седьмой новый автомобиль, зарегистрированный в Украине).

Лидером стал кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой BYD Song Plus с результатом 174 регистрации.

На втором месте — Zeekr 001 (62 шт.), который уверенно закрепляется как представитель нового «элитного Китая».

Третье место занял Audi Q4 — собранный в КНР для глобальных рынков, включая Европу — 56 регистраций.

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Аналитики отмечают, что автомобили китайского производства остаются заметной, но не определяющей частью украинского авторынка.

Их доля сейчас скромная на вторичном рынке, среди новых автомобилей китайская сборка довольно часто фигурирует в документах первой регистрации.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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