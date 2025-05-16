Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках

Технологии&Авто
23
Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках
Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках
Количество электромобилей, проданных в мире в апреле 2025 года, составило 1,5 миллиона, а с начала года — 5,6 миллиона, сообщила Rho Motion. Мировые продажи электромобилей продолжают расти на 29% с начала года в январе-апреле 2025 по сравнению с январем-апрелем 2024 года.
Обзор продаж электромобилей в январе-апреле 2025 года по сравнению с январем-апрелем 2024 года, % с начала года:
  • Глобально: 5,6 миллиона, +29%.
  • Китай: 3,3 миллиона, 35%.
  • Европа: 1,2 миллиона, +25%.
  • Северная Америка: 0,6 миллиона, +5%.
  • Остальная часть мира: 0,5 миллиона, +37%.
Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках

Европа

Европейский рынок электромобилей вырос на 25% за первые четыре месяца года, достигнув 1,2 миллиона проданных единиц. Продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли на 29% с начала года, продолжая опережать продажи гибридных электромобилей с подзарядкой от сети (PHEV) (рост на 16%). Это связано с интересом автопроизводителей продвигать полностью электрические продажи, чтобы добиться целевых показателей выбросов на 2025 год.
Несколько крупных автомобильных рынков продолжают расти высокими темпами, при этом Германия выросла на 42% с начала года, Италия — на 56%, Испания — на 57%, а Великобритания — на 32%. Франция остается на спаде с начала года на уровне -14% из-за уменьшения стимулов для потребителей.
Наблюдается рост экспорта гибридных автомобилей (PHEV) из Китая в Европу, поскольку производители, такие как BYD и Chery, стремятся получить долю рынка в регионе и избежать более высоких тарифов на электромобили.

Северная Америка

Североамериканский рынок электромобилей (США, Канада и Мексика) вырос на 5% с начала 2025 г., причем мексиканский рынок рос самыми быстрыми темпами (почти вдвое больше, чем в предыдущем году) благодаря росту китайского экспорта в страну.
Соглашение о тарифах между США и Великобританией привело к 10% тарифа на максимум 100 000 британских автомобилей, причем Jaguar Land Rover является основным производителем, экспортирующим автомобили из Великобритании в США. Однако лишь небольшое количество этих транспортных средств являются электромобилями (~5%).
Читайте также
Второе торговое соглашение было заключено в прошлые выходные между США и Китаем. Взаимные тарифы были снижены на 90-дневный период. Однако тарифы на автомобили и запчасти остаются в силе.

Китай

Китайский рынок вырос на 35% в январе-апреле 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи электромобилей снизились на 9% в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года, однако, продажи выросли на 32% по сравнению с апрелем 2024 года.
США и Китай объявили о снижении тарифов, включая отмену некоторых тарифов и приостановку действия других на 90 дней. Большие тарифы, ранее введенные президентом Байденом на электромобили, остаются в силе. Однако эти тарифы не будут иметь никакого влияния, поскольку нет значительного экспорта электромобилей из Китая в США, скорее они действуют как мера пресечения, чтобы предотвратить выход китайских производителей оригинального оборудования на рынок США.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems