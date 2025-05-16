Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках — Finance.ua

Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках Сегодня 05:32 — Технологии&Авто

Китайские электромобили установили рекорд на мировых рынках

Количество электромобилей, проданных в мире в апреле 2025 года, составило 1,5 миллиона, а с начала года — 5,6 миллиона, сообщила Rho Motion . Мировые продажи электромобилей продолжают расти на 29% с начала года в январе-апреле 2025 по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

Обзор продаж электромобилей в январе-апреле 2025 года по сравнению с январем-апрелем 2024 года, % с начала года:

Глобально: 5,6 миллиона, +29%.

Китай: 3,3 миллиона, 35%.

Европа: 1,2 миллиона, +25%.

Северная Америка: 0,6 миллиона, +5%.

Остальная часть мира: 0,5 миллиона, +37%.

Европа

Европейский рынок электромобилей вырос на 25% за первые четыре месяца года, достигнув 1,2 миллиона проданных единиц. Продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли на 29% с начала года, продолжая опережать продажи гибридных электромобилей с подзарядкой от сети (PHEV) (рост на 16%). Это связано с интересом автопроизводителей продвигать полностью электрические продажи, чтобы добиться целевых показателей выбросов на 2025 год.

Несколько крупных автомобильных рынков продолжают расти высокими темпами, при этом Германия выросла на 42% с начала года, Италия — на 56%, Испания — на 57%, а Великобритания — на 32%. Франция остается на спаде с начала года на уровне -14% из-за уменьшения стимулов для потребителей.

Наблюдается рост экспорта гибридных автомобилей (PHEV) из Китая в Европу, поскольку производители, такие как BYD и Chery, стремятся получить долю рынка в регионе и избежать более высоких тарифов на электромобили.

Северная Америка

Североамериканский рынок электромобилей (США, Канада и Мексика) вырос на 5% с начала 2025 г., причем мексиканский рынок рос самыми быстрыми темпами (почти вдвое больше, чем в предыдущем году) благодаря росту китайского экспорта в страну.

Соглашение о тарифах между США и Великобританией привело к 10% тарифа на максимум 100 000 британских автомобилей, причем Jaguar Land Rover является основным производителем, экспортирующим автомобили из Великобритании в США. Однако лишь небольшое количество этих транспортных средств являются электромобилями (~5%).

Второе торговое соглашение было заключено в прошлые выходные между США и Китаем. Взаимные тарифы были снижены на 90-дневный период. Однако тарифы на автомобили и запчасти остаются в силе.

Китай

Китайский рынок вырос на 35% в январе-апреле 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи электромобилей снизились на 9% в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года, однако, продажи выросли на 32% по сравнению с апрелем 2024 года.

США и Китай объявили о снижении тарифов, включая отмену некоторых тарифов и приостановку действия других на 90 дней. Большие тарифы, ранее введенные президентом Байденом на электромобили, остаются в силе. Однако эти тарифы не будут иметь никакого влияния, поскольку нет значительного экспорта электромобилей из Китая в США, скорее они действуют как мера пресечения, чтобы предотвратить выход китайских производителей оригинального оборудования на рынок США.

Телеканал 24 По материалам:

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