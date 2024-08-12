Какие изменения при продлении водительских прав с 2025 года в Испании: новые требования — Finance.ua
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Какие изменения при продлении водительских прав с 2025 года в Испании: новые требования

Технологии&Авто
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Какие изменения при продлении водительских прав с 2025 года в Испании: новые требования
Какие изменения при продлении водительских прав с 2025 года в Испании: новые требования
Генеральная дирекция дорожного движения Испании (DGT) ввела правовую реформу, которая существенно повлияет на процесс продления водительских прав, начиная с 2025 года.
Об этом пишет Генеральная дирекция дорожного движения (DGT).
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Согласно порталу Noticias Treball, для продления водительских прав водители должны будут пройти медицинские и физические испытания, которые станут более строгими со следующего года.
Водителям также нужно предоставить медицинскую историю.
При наличии определенных заболеваний водительское удостоверение может быть немедленно приостановлено, временно или навсегда.
Однако DGT будет анализировать каждый случай индивидуально, учитывая степень влияния заболевания на пациента.
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О чем идет речь
DGT признает девять категорий заболеваний: сосудистые, сердечные, психиатрические, неврологические, эндокринные, пищеварительные, респираторные, онкологические, хронические и дегенеративные.
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Примеры таких заболеваний включают болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз (БАС), эссенциальный тремор, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), мышечную дистрофию, остеопороз, болезнь Паркинсона и ревматоидный артрит.
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Справка Finance.ua:

  • Украинским беженцам, которые находятся за границей в статусе временной защиты, иногда приходится менять страну пребывания. Причины бывают разные. Кто-то ищет работу в другой стране, кому-то нужно воссоединиться с родственниками, кого-то не устраивают условия пребывания.
  • Получение повторной временной защиты в Испании возможно, но самостоятельно выбрать место жительства нельзя, его назначают работники государственной миграционной службы. Чтобы получить временную защиту, нужно подать заявление в Центрах CREADE в Мадриде, Барселоне, Малаге или Аликанте.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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