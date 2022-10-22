Какие изменения после введения электронной трудовой книжки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие изменения после введения электронной трудовой книжки

Казна и Политика
36
С 10 июня 2021 года в Украине начал действовать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».
Теперь каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате.
Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Запорожской области.
В частности, делать записи о принятии на работу, переводе или увольнении, срочной военной службе и других событиях, которые ранее фиксировались в бумажной форме.
По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.
Читайте также
После проверки данных со стороны Пенсионного фонда Украины и их внесения в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования будет сформирован конечный вариант электронной трудовой книжки.
С тех пор бумажная версия будет не нужна и сможет храниться у работника или вестись параллельно с электронной версией, если это пожелает работник.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины рассказал, как перенести данные из бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ, чтобы в будущем пенсия начислялась автоматически;
  • украинцы могут перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр. Это очень удобно, ведь в будущем не нужно будет обращаться в органы ПФУ для назначения пенсии — все будет сделано в автоматическом режиме;
  • чтобы перенести данные их бумажной трудовой, необходимо зайти на портал с помощью квалифицированной электронной подписи. В меню выберите «Сведения о трудовых отношениях» и ознакомиться с требованиями к скан-копиям документов. Нажмите «Продолжить» и заполнить поля, в которых отсутствует информация. Затем в разделе «Сканировать копию документов» выберите «Добавить файл» и загрузить документы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.