Какие изменения после введения электронной трудовой книжки — Finance.ua

Какие изменения после введения электронной трудовой книжки Сегодня 10:14 — Казна и Политика

С 10 июня 2021 года в Украине начал действовать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Теперь каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате.

Об этом Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Запорожской области.

В частности, делать записи о принятии на работу, переводе или увольнении, срочной военной службе и других событиях, которые ранее фиксировались в бумажной форме.

По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.

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После проверки данных со стороны Пенсионного фонда Украины и их внесения в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования будет сформирован конечный вариант электронной трудовой книжки.

С тех пор бумажная версия будет не нужна и сможет храниться у работника или вестись параллельно с электронной версией, если это пожелает работник.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины рассказал, как перенести данные из бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ, чтобы в будущем пенсия начислялась автоматически;

украинцы могут перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр. Это очень удобно, ведь в будущем не нужно будет обращаться в органы ПФУ для назначения пенсии — все будет сделано в автоматическом режиме;

чтобы перенести данные их бумажной трудовой, необходимо зайти на портал с помощью квалифицированной электронной подписи. В меню выберите «Сведения о трудовых отношениях» и ознакомиться с требованиями к скан-копиям документов. Нажмите «Продолжить» и заполнить поля, в которых отсутствует информация. Затем в разделе «Сканировать копию документов» выберите «Добавить файл» и загрузить документы.

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