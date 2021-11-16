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Как выглядит электронная трудовая книжка и где ее искать – объяснение Пенсионного фонда

Как выглядит электронная трудовая книжка и где ее искать – объяснение Пенсионного фонда

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Пенсионного фонда, что электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. В ней отражается вся имеющаяся информация о приобретенном стаже, записи о приеме на работу, переводе, увольнении и тому подобное.

Как выглядит электронная трудовая книжка, и на каком ресурсе ее искать

Сведения о трудовой деятельности работника хранятся в составе персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Просмотреть имеющуюся информацию о себе, в частности, о страховом стаже, можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в своем личном кабинете.

Может ли существовать одновременно бумажная и электронная трудовая книжка

После оцифровки оригинал бумажной трудовой книжки передается на хранение работнику. Если работник изъявит желание, то в бумажную трудовую книжку и в дальнейшем работодатель будет обязан вносить записи о приеме на работу, переводе и увольнении и т. п. параллельно с электронным вариантом трудовой книжки.

Какую информацию можно просмотреть в личном кабинете

В личном кабинете застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность просмотра данных лица из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для пользователей, которые определены в системах Пенсионного фонда Украины как физические лица, при входе по КЭП (квалифицированной электронной подписи) предоставляются все данные, включая персонифицированные (ФИО, дата рождения, пол, данные паспорта), данные о заработной плате, страховом стаже, пенсии (для пенсионеров), электронная трудовая книжка, данные относительно периодов временной потери трудоспособности, документы лица, посланные запросы и обращения, и информация о их обработке и др.

При входе по логину и паролю (без КЭП) для просмотра предоставляются деперсонализированные данные.

После регистрации в кабинете страхователя работодателя в разделе «Страхователям» открываются возможности для:

  • просмотра отчетных сведений страхователя;
  • запроса на подготовку бумажных документов;
  • отправки обращения (вопросов, предложений, жалоб, ходатайств);
  • получения данных страхователя из Единого реестра страхователей;
  • просмотра всех своих обращений в органы Пенсионного фонда Украины;
  • отправки запроса на получение электронных документов;
  • получения данных из Электронного реестра листков нетрудоспособности сотрудников.

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По материалам Finance.UA
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